Mestá nevylučujú spoluprácu pri celoplošnom testovaní, žiadajú však preplatenie nákladov

Mestá spoluprácu pri celoplošnom testovaní nevylučujú, no chcú, aby boli náklady preplatené štátom. Uviedla to hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová. Dodala, že únia bude rešpektovať odporúčanie odborníkov k celoplošnému testovaniu vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, no zároveň bude obhajovať aj požiadavky miest.

Tie žiadajú, aby boli včas prijaté jasné a zrozumiteľné rozhodnutia a opatrenia. Podľa hovorkyne včasné informovanie mestám umožní efektívne spolupracovať na prípadnom ďalšom plošnom testovaní.

„Prax predošlých kôl celoplošného testovania ukázala, že mestá dokážu byť maximálne súčinné, potrebujú však jasnú a férovú komunikáciu zo strany štátu,“ objasnila Piršelová.

Únia podľa jej slov stojí za apelom miest a samospráv pripravených k ďalšej spolupráci, aby sa urýchlene preplatili náklady za prvé aj druhé kolo celoplošného testovania. Podotkla, že plošné testovanie nie je zadarmo a bez finančných prostriedkov by mestá nedokázali na vlastné náklady zorganizovať ďalšie kolá.