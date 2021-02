Mestá podnikateľom s daňami nepomohli, niektoré ich napriek pandémii zvýšili

Mestá podnikateľom daňami z nehnuteľností v roku 2021 nepomôžu. Vo svojej analýze to konštatuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Vysvetľuje to tým, že mestá výšku daní upravovali síce iba mierne alebo vôbec, vyčíta im však, že ich neznižovali.

Podľa aliancie tak nezohľadnili fakt, že mnohí drobní a malí podnikatelia, či už z gastra, služieb alebo turizmu čelili minulý rok mnohým prekážkam v podnikaní, čo sa prejavilo vo výraznom prepade ich tržieb.

Zopár miest dane znížilo

Niektoré mestá napriek pandemickej situácii dane dokonca zvýšili. Najviac to pocítili podnikatelia v Bardejove (40 %), Myjave (15,8 %) a Krupine (2,7 %). „Za modelovú nehnuteľnosť s rozlohou haly 1 000 metrov štvorcových a pozemkom s rozlohou 1 500 metrov štvorcových zaplatí najviac podnikateľ takmer vo všetkých bratislavských okresoch, a to od 6 612 eur do 7 125 eur. Podnikatelia aj naďalej platia vysoké dane v Púchove (6 449 eur), Košiciach (6 120 eur) alebo v Trnave (5 120 eur),“ uvádza PAS. Najmenej zase na daniach zaplatí podnikateľ v Medzeve, a to 666 eur za rok.

Zopár miest svoje dane znížilo. Ide napríklad o Detvu, ktorá znížila dane na nebytový priestor o 83,33 %, Brezno, ktoré znížilo dane za ostatné stavby o 50 % a Žiar nad Hronom, ktorý znížil o 14,3 % sadzbu dane za priemyselné stavby a stavby na ostatné podnikanie.

Zníženie sadzby dane využila aj Bratislava. Niektoré z mestských častí znížili daň za trvalé trávne porasty, a to o približne 50 %. Mestá však podľa aliancie ani tento rok takmer nemenili zavedené poplatky za rozvoj. Jedinou zmenou, ktorá nastala pri tomto poplatku je, že sa ho mesto Šaľa rozhodlo na svojom území zrušiť.

Najvyššie dane z bytov v Košiciach

Najvyššie dane z bytov sú podľa analýzy aj naďalej v Košiciach. Majiteľ tu za modelový byt s garážou zaplatí 95 eur za rok. Tak ako po minulé roky, aj tento rok zaplatí najmenej majiteľ rovnakého bytu s garážou v Medzilaborciach, a to necelých 8 eur.

Za rodinný dom pri modelovej nehnuteľnosti zaplatí najviac obyvateľ bratislavského Starého mesta, a to 216,9 eura za rok. Majiteľ rodinného domu v Medzeve aj naďalej zaplatí na dani najmenej, a to len 19,3 eura ročne.