Mestá v Banskobystrickom kraji získali komunitné granty, v Lučenci ožije Zlatá ulička

BANSKÁ BYSTRICA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Projekt Zlaté časy v Zlatej uličke občianskeho združenia Oživená z Lučenca zvíťazil v Banskobystrickom kraji v iniciatíve Komunitné granty. Jeho cieľom je revitalizovať takzvanú Zlatú uličku v centre mesta a obnoviť komunitný život v Lučenci.

Ďalšie tri projekty v kraji získali od Nadácie VÚB v rámci tohto programu po päťtisíc eur. V Žarnovici je to nápad na vybudovanie „chillout“ zóny, v Haliči projekt pre deti Kráľovstvo hier a poznania a v Kremnici zábavno-náučný projekt 7 dní tajomstiev mesta. Ako agentúru SITA informoval PR manažér VÚB Dominik Miša, víťazné komunitné aktivity budú realizované od marca do septembra budúceho roka.

Zelená oáza v centre mesta

Víťazným projektom z Lučenca je zámer hlbšie prepojiť vzťahy medzi najstaršou a najmladšou generáciou formou vzájomnej spolupráce na príprave podujatí a v neposlednom rade aj bohatou účasťou na ich programoch. Chcú chrániť životné prostredie, spracovať históriu Zlatej uličky a pripraviť súťaž videí zo života mladých ľudí a seniorov.

Zlatá ulička je unikátny dvor s obchodíkmi, malým námestím a reštauráciami, kde sa miestni dobrovoľníci pustili do jej revitalizácie s cieľom vytvoriť zelenú oázu v centre mesta pre nové zážitky a obnoviť komunitný život v Lučenci.

Cieľom projektu Chillout zóna Žarnovica je vytvoriť v centre mesta trávnatú plochu obkolesenú stromami s vakmi na sedenie, knižkami a karimatkami na cvičenie či oddych na čerstvom vzduchu. Priestor bude miestom na organizovanie outdoorových cvičení, rodinné pikniky či relax pri knižke.

Autori chcú, aby deti nesedeli doma za počítačmi a trávili čas vonku s priateľmi, aby obyvatelia viac športovali a boli spokojnejší s kvalitou života v meste. Grant použijú na úpravu terénu, výsadbu stromov a osadenie stĺpov s tienením.

Obyvatelia Banskobystrického kraja svojimi hlasmi rozhodli aj o vybudovaní detského areálu v obci Halič pri Lučenci zastrešeného projektom Kráľovstvo plné hier a poznania od občianskeho združenia Amos. V Kremnici vďaka grantu pripraví Občianske združenie Kreatívna spoločnosť Valava zábavno-náučný projekt 7 dní tajomstiev mesta pre všetkých Kremničanov, ktorí sa chcú netradičnou formou dozvedieť viac o svojom meste.

Hlasovali domáci obyvatelia

O podporu sa uchádzalo 64 projektov z rôznych regiónov Slovenska, teda osem z každého kraja, ktorým mohli obyvatelia prideliť svoj hlas. Do verejného hlasovania sa zapojilo viac ako 107-tisíc obyvateľov miest a obcí.

Do každého kraja poputujú rovnomerným dielom granty až do výšky 25-tisíc eur pre štyri projekty, ktoré si miestni susedia a podporovatelia zvolili za najviac potrebné a žiadané. V Banskobystrickom kraji sa do hlasovania zapojilo 9 178 ľudí.

„Domáci obyvatelia vedia najlepšie posúdiť, čo ich región najviac potrebuje. Preto sme prišli pred tromi rokmi so systémom pomoci komunitám, v ktorom vidíme po každom ročníku čoraz väčší zmysel. Šikovným organizáciám umožňujeme férovo sa uchádzať o grant pre svoje nápady, avšak konečné slovo prenechávame samotným miestnym ľuďom,“ povedal predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

Podrobnosti o všetkých víťazných projektoch v rámci jednotlivých krajov Slovenska nájdu záujemcovia na stránke www.komunitnegranty.sk.