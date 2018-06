Mesto Bratislava má informácie o D4 a R7, tvrdí ministerstvo dopravy a koordinátorovi sa nebráni

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Ministerstvo dopravy sa nebráni kontaktnej osobe, ktorá by na odbornej úrovni komunikovala s koncesionárom, ktorý výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 zastrešuje.

Pravidelné porady

Rezort dopravy tak reaguje na vyjadrenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala, ktorý začiatkom tohto týždňa novinárom povedal, že výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 potrebuje koordinátora, ktorý bude projekt riadiť a bude ľuďom vysvetľovať, čo sa deje.

Ako dodal, stavba tiež potrebuje záväzný harmonogram a obyvatelia mesta potrebujú vedieť reálne obchádzkové trasy. „Prievozská a Gagarinova sú už teraz upchaté,“ spomenul.

Diaľnica D4 pomôže s riešením najmä tranzitnej dopravy. Diaľničný obchvat by mal prispieť k odľahčeniu tranzitov a viesť ich mimo hlavného mesta SR Bratislavy. D4 zahrnie výstavbu 27 km dlhej cesty medzi Jarovcami a Račou, vytvorí tak okruh na východ od mesta. Podľa ministerstva nie je pravda, že by mesto nemalo informácie o organizovaní výstavby a dopravy, keďže už takmer rok bývajú, aj s účasťou mesta, týždenne porady.

Posilnenie dopravy

„Spolu s mestom Bratislava preberajú aj organizáciu dopravy počas výstavby. Nerozumieme preto, prečo na týchto stretnutiach mesto nepredložilo svoje návrhy riešenia obchádzok,“ uviedla v stanovisku ministerstva hovorkyňa Karolína Ducká.

„V prípade, že bude mesto súčinné s koncesionárom, ktorý výstavbu zastrešuje, rovnako ako sú niektoré iné mestské časti, určite sa podarí nájsť najlepšie riešenie,“ spomenula hovorkyňa s tým, že rezort dopravy posilnil vlakové spojenie do Bratislavy a „intenzívne pracuje na výstavbe záchytných parkovísk“. Ministerstvo dodalo, že je teraz na meste, aby posilnili aj dopravu vo vnútri mesta.

Počas výstavby by tiež podľa Nesrovnala mali byť v meste dopravné opatrenia, posilnenie vlakovej dopravy i mestskej hromadnej dopravy, aby sa ľudia dostali bez problémov do mesta. Do úvahy prichádzajú aj dočasné záchytné parkoviská. Primátor tiež pripomenul, že dôležitá je komunikácia medzi konzorciom a verejnosťou.

Z Dunaja skládka

S týmito požiadavkami a návrhmi na opatrenie pôjde teraz Ivo Nesrovnal za ministrom dopravy Árpádom Érsekom. „Vysvetlím mu, čo vzišlo z tohto stretnutia,“ poznamenal.

Z výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa v Bratislave stala kauza. Predseda Komisie dopravy a informačných systémov hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Jarovce Jozef Uhler uviedol, že z Dunaja sa stala skládka odpadu. „Inšpekcia to však zatiaľ nezastavila. V Dunaji pláva stavebný materiál a úhyn zvierat nie je náhoda, aj voda je problematická,“ informoval s tým, že stavebný odpad spôsobuje, že na mieste hynú ryby.

Tlačové oddelenie obchvatu nula, konzorcium, ktoré stavia diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7, začiatkom júna pre agentúru SITA uviedlo, že výsledky skúšok preukázali, že podzemná ani povrchová voda nie sú pre výstavbu projektu diaľnice D4 a rýchlostnú cestu R7 znečistené.

„V rámci projektu sme zaviedli Plán environmentálneho monitoringu, na základe ktorého počas výstavby sledujeme zložky životného prostredia vrátane povrchovej a podzemnej vody,“ uviedli vo svojom stanovisku.