Mesto Košice po konzultácii s regionálnymi hygienikmi úplne zrušilo oslavy príchodu nového roka

Po konzultácii s regionálnymi hygienikmi dospelo mesto Košice k definitívnemu rozhodnutiu a oslavy príchodu nového roka ruší úplne. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.

Okrem už dávnejšie odrieknutého Detského Silvestra v Historickej radnici nebude možné zorganizovať ani ohňovú šou. Tá bola pripravená namiesto ohňostroja, keďže predstavuje ekologickejší spôsob osláv nového roka.

V súvislosti s iniciatívou Únie miest Slovenska, v rámci ktorej rôzne samosprávy venujú ušetrené peniaze útulkom, mesto uviedlo, že ak by chcelo peniaze z rozpočtu viazané na kultúrne podujatia využiť na iný účel, museli by to schváliť poslanci na niektorom z nasledujúcich rokovaní mestského zastupiteľstva.

Pripomenulo však, že mesto Košice tento rok vyčlenilo historicky najviac peňazí na podporu občianskych združení, ktoré sa venujú pomoci túlavým zvieratám.

V rozpočte na rok 2021 bolo vyčlenených celkovo 185-tisíc eur, z ktorých 65-tisíc bolo rozdelených medzi štyri najväčšie občianske združenia Útulok UVP Košice, Srdce pre mačky, Malá farma – Košice a OZ Psy ulice.