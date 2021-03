Mesto Košice podalo pomocnú ruku Steel aréne, finančná injekcia zaplatí nevyhnutné

Vzhľadom na kritickú finančnú situáciu Steel arény, poslalo mesto v polovici marca na zabezpečenie jej prevádzky sumu 50-tisíc eur. Ak by sa tak nestalo, od budúceho mesiaca by Steel aréna prestala splácať svoje záväzky voči dodávateľom energií a zamestnancom. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Fabian.

Mesto sa spolu so svojimi partnermi už od záveru minulého roka snaží pre Steel arénu nájsť strategického partnera. „Spolu s vedením U.S. Steelu sme sa postupnými krokmi dopracovali až k Slovenskému olympijskému a športovému výboru. Som veľmi rád, že naša vzájomná spolupráca viedla až k podpisu memoranda. Ak ho začneme spoločne napĺňať, bude to mať pozitívny vplyv nielen na stabilizáciu Steel arény, ale aj na ďalší rozvoj športu v meste,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Cieľom memoranda je finančná stabilizácia

Finančná stabilizácia a ďalší rozvoj Steel arény je jedným z hlavných zámerov podpísaného Memoranda o porozumení medzi Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a občianskym združením Košická aréna, ktoré prevádzkuje tento multifunkčný komplex.

Memorandum okrem prezidenta SOŠV Antona Siekela podpísal aj viceprezident košického U.S. Steelu a zároveň šéf o.z. Košická aréna David Hathaway ako aj košický primátor Jaroslav Polaček, ktorý je zároveň druhým viceprezidentom o.z. Košická aréna.

Zúčastnené strany v ňom deklarujú spoločný cieľ, ktorým je rozvoj infraštruktúry v Košiciach so zámerom využiť pri tom Steel arénu a jej tréningovú halu. Pre obe športoviská sa budú aktívne snažiť hľadať možnosti podpory a spolupracovať na využití vlastných financií, štátnych zdrojov alebo eurofondov.

Logický krok v ťažkej dobe

Podľa Antona Siekela je pomoc Steel aréne logickým krokom v jej súčasnej ťažkej finančnej situácii.

„Z tohto dôvodu sme sa rozhodli uzavrieť Memorandum o porozumení a nadviazať úzku vzájomnú spoluprácu. Je však potrebné, aby aj samospráva, inštitúcie a firmy v meste priložili svoju ruku k dielu. Táto infraštruktúra slúži mestu, je tu a nikto nikdy ju odtiaľ nepresťahuje. Rokovali sme aj so zástupcami Fondu na podporu športu, ktorí zdieľajú tento názor. Radi by sme sa podieľali na projektoch, ktoré sú vhodné a výhodné pre nás, Steel arénu i mesto Košice. Toto Memorandum je prvý krok a verím, že už onedlho budeme môcť byť konkrétnejší,“ uviedol Siekel.