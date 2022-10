Mesto Mykolajiv bolo v noci masívne bombardované, pod ruinami bytovky sa snažia nájsť obyvateľov (foto+video)

Mesto Mykolajiv na juhu Ukrajiny sa v noci na štvrtok stalo terčom série ruských raketových útokov. Na komunikačnej platforme Telegram to uviedol starosta mesta Oleksandr Senkevič.

„Zasiahnutá bola päťposchodová obytná budova, dve horné poschodia boli úplne zničené, zvyšok je zasypaný troskami. Na mieste pracujú záchranári,“ napísal starosta a dodal, že mesto bolo „masívne bombardované“.

🤬The occupiers hit a residential high-rise building in #Mykolaiv this night. Two floors were completely destroyed.

An 11-year-old boy, who had been waiting for help for six hours, was taken out from under the rubble. He was hospitalized. #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/cETfgqXkQK

— Віта Бутелько (@vibutelko) October 13, 2022