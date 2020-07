Mesto Snina ráta škody po vlne povodní a očakáva ďalší dážď, tretí stupeň zostáva v platnosti

Mestá a obce na východe Slovenska sa spamätávajú z ďalšej vlny lokálnych povodní. V nedeľu zasiahol intenzívny dážď najmä mesto Snina, kde došlo k vyliatiu malých vodných tokov a následne k zaplaveniu cesty, rodinných domov a záhrad.

Škody na mestskom aj súkromnom majetku

Mesto preto vyhlásilo tretí stupeň povodňovej aktivity, ktorý ponechalo v platnosti aj po pondelkovom zasadnutí mestského krízového štábu. Agentúre SITA to potvrdila primátorka mesta Snina Daniela Galandová.

„Tretí stupeň povodňovej aktivity sme sa napokon rozhodli ponechať aj z dôvodu rozsahu škôd, ktoré ešte neboli všetky odstránené a rovnako z dôvodu ďalšieho očakávania dažďa, ktorý hlásia meteorológovia,“ vysvetlila Galandová.

V súčasnosti monitorujú škody, ich výška zatiaľ nie je jasná. „Mapujeme škody nielen na mestskom, ale aj súkromnom majetku. Tých škôd je napokon viac, ako sme si mysleli. Na mestských komunikáciách bolo pôvodne viditeľné odtrhnutie asfaltovej vrstvy cesty od nemocnice až po strednú školu. Cesta je síce priechodná, ale v jednej štvrtine je zničený asfaltový kryt. Zistili sme ale, že máme aj ďalšie lokality, kde máme zosunuté, respektíve narušené oporné múry. Tieto škody ešte vyčísľujeme, a tam, kde sme vlastníkom, riešime ako poistné udalosti,“ skonštatovala Galandová.

Zatopené pivnice a letné kuchyne

Zisťovanie škôd a záchranné práce prebiehajú aj v lokalite Majer, kde zostali na uliciach Hurbanova a Puškinova zatopené pivnice a škody tu boli najväčšie. „Väčšinou mali ľudia v týchto pivniciach kotolne, niektorí letné kuchyne, čiže škody sú vrátane všetkých elektrozariadení, ktoré majú,“ uviedla Galandová, podľa ktorej voda nedokázala bez zásahu techniky v tejto lokalite ustúpiť.

„Máme zregulovanú riečku Cirochu, voda tak nemala prirodzene kde odísť, preto zostala počas noci zaplavená najmä lokalita Majer. Tým, že sa tam tlačila spodná voda, vlastne až dnes sa odstraňuje z pivníc. Čistíme aj nádvoria od blata. Hasiči, vrátane dobrovoľných hasičov, pomáhajú obyvateľom s týmito aktivitami, aby sa v prvom rade majetok ďalej nepoškodzoval a nánosy bahna sa čo najskôr odstránili,“ skonštatovala primátorka.

Škody spôsobilo vyliatie Tarnovského a Staňovho potoka, čomu chce primátorka do budúcnosti zabrániť. „Vyliali sa dva potoky, ktoré bývajú väčšinu časti roka suché, respektíve s malým prietokom vody. Ide o potoky z úpätia Vihorlatu, čiže presne na opačnej strane ako pred mesiacom, kde sa nám vyliala Pichoňka. Plánované máme stretnutie so zástupcami vlastníkov ornej pôdy, ktorá je nad Sninou vo Vihorlatských horách. Budeme hovoriť aj so správou povodia, aby sme si dohodli nielen plán pravidelnej údržby, ale aj ďalších prípadných zmien a riešili, ako zadržať vodu mimo mesta,“ dodala Galandová.

Druhý a tretí stupeň povodňovej aktivity

Ako pre agentúru SITA uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, počas nedele mali hasiči v kraji celkovo 12 výjazdov v súvislosti s počasím, a to najmä pri popadaných stromoch, zaplavených domoch a zosuve pôdy na rodinný dom v obci Ňagov (okres Humenné). Zásahy sa týkali prevažne okresov Prešov, Snina a Humenné.

Ako dodal hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, už v sobotu bol v súvislosti so záplavami vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity v obciach Stebník a Brezov (obe okres Bardejov), v nedeľu v obci Kvačany (okres Liptovský Mikuláš).

Tretí stupeň povodňovej aktivity z tretieho na druhý znížili v obci Palota (okres Medzilaborce). Druhý stupeň vyhlásil aj primátor mesta Medzilaborce na vodnom toku Vydraňka, ktorý sa vylial z koryta. Rovnaký stupeň platí aj v obci Kožuchov (okres Stropkov).

Meteorológovia vydali výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. a 2. stupňa pred búrkami pre celé východné, ale tiež časť stredného Slovenska, aj na utorok 21. júla. V Prešovskom kraji platia výstrahy 2. stupňa pre okresy Prešov a Vranov nad Topľou od 13:00 do 22:00.

Ako uvádza SHMÚ, hlásená je malá pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami s priemerom aj viac ako 2 centimetre, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky, pri ktorých môže spadnúť 30 až 50 milimetrov vody a nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 100 km/h.

Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov. Vo zvyšných okresoch kraja je v rovnakom období vyhlásený 1. stupeň výstrahy pred búrkami, s ktorými môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky s úhrnom zrážok od 20 do 10 milimetrov a rýchlosťou vetra od 65 do 85 km/h.