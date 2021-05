Mesto Trnava zrušilo pre pandémiu tradičný kvetinový trh, ľuďom však prináša alternatívu

Mesto Trnava v tomto roku oficiálne zrušilo tradičný kvetinový trh Májový kvet, ktorý sa koná v centre mesta vždy v polovici mája.

Priesady kvetov i zeleniny, dreviny a ďalšie potreby pre záhradkárov si napriek tomu záujemcovia budú môcť od štvrtka 13. do nedele 16. mája na Trojičnom námestí a časti Hlavnej ulice kúpiť, pretože tu bude povolený ambulantný predaj tohto sortimentu. Radnica sa tak prispôsobila aktuálnym protipandemickým opatreniam.

„Hľadali sme spôsob, ako Trnavčanov neukrátiť o možnosť zaobstarať si do záhrady či na balkón to, čo potrebujú, a rešpektovať pritom platné preventívne nariadenia. Namiesto tradičného podujatia Májový kvet sme sa preto rozhodli pre ambulantný predaj v stánkoch. Nemožno hovoriť o podujatí, vzdali sme sa aj hudby a sprievodného programu, pointa kvetinového trhu však ostáva,“ povedal viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík. Májový kvet má za sebou už desať ročníkov, vlani sa už pre pandémiu COVID-19 nekonal.

Trnava v tomto roku naďalej počíta s organizovaním Tradičného trnavského jarmoku v septembri a poslanci najnovšie schválili aj organizačné zabezpečenie Adventných trhov. Tie by sa mali konať v centre Trnavy od 27. novembra do 22. decembra. Ich formát by mal byť podobný ako v roku 2019, keď sa konali naposledy.