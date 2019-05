Mestská doprava v Prešove sa zastaví, odborári dopravného podniku vstúpia do ostrého štrajku

PREŠOV 27. mája (WebNoviny.sk) – Zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) vstúpia do ostrého štrajku. Ohlásili ho na piatok 31. mája a bude trvať celý deň.

Dôvodom je chýbajúca dohoda o zvýšení mzdových taríf, ale aj ďalších bodoch podnikovej kolektívnej zmluvy medzi zamestnávateľom a odbormi. Agentúru SITA o tom informoval predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPMP Daniel Straka.

Pod štrajk sa podpísali stovky zamestnancov

Ostrý štrajk odsúhlasil mimoriadny výbor a v pondelok túto skutočnosť oznámil vedeniu dopravného podniku. Týkať sa bude nielen vodičov, ale aj dielenských pracovníkov.

„Pri pracovníkoch administratívy je to na ich zvážení, keďže sa k štrajku postavili skôr negatívne,“ uviedol Straka s tým, že pod ostrý štrajk sa podpísalo 231 z vyše 320 zamestnancov spoločnosti. Štrajk potrvá od štvrtej hodiny ráno až 23:45, keď by mal vyštartovať posledný nočný spoj.

„Štrajk sme ohlásili v zákonnej lehote, no posunuli sme ho ešte o deň neskôr, keďže sme ho mohli vyhlásiť už na štvrtok. Chceme, aby mal zamestnávateľ deň navyše na zabezpečenie liniek napríklad k nemocniciam, aby sa tam verejnosť vedela dostať. Zároveň sa aj my za prípadné komplikácie verejnosti ospravedlňujeme. Na druhej strane ich prosíme o to, aby nás pochopili. Ide o zodpovednú prácu, ktorá nie je adekvátne ohodnotená,“ dodal Straka.

Chcú sa s odborármi dohodnúť

Riaditeľ DPMP Peter Janus pre agentúru SITA povedal, že napriek ohlásenému štrajku bude vedenie podniku pokračovať v snahe dohodnúť sa s odborármi.

Zároveň však bude pripravovať aj krízový scenár a podľa počtu štrajkujúcich pracovníkov sa bude snažiť zabezpečiť náhradnú dopravu, „aby sme do toho nezaťahovali cestujúcich“, vysvetlil Janus a dodal, že súčasne bude rokovať aj s predstavenstvom spoločnosti o možnosti, ktorú predniesli na spoločnom rokovaní v piatok minulý týždeň, no odborári s ňou nesúhlasili.

„Týka sa mesta, ktoré uhrádza stratu za služby vo verejnom záujme. V stredu sa koná zasadnutie mestskej rady, kde dáme požiadavku, aby sa tento problém riešil rozpočtovým opatrením, keďže požiadavkou je zvýšenie dotácie o dosť veľký balík peňazí, ktorý musí schváliť zastupiteľstvo v rámci svojho rozpočtu. Podľa toho budeme vedieť dať konečné stanovisko k štrajku,“ dodal riaditeľ DPMP, podľa ktorého by potrebné financie mohlo schváliť mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 19. júna a následne by sa mohla podpísať nová kolektívna zmluva.

Vnímajú to ako hru o čas

„Vnímame to ako hru zamestnávateľa o čas. Nepredpokladám, že mestské zastupiteľstvo, ktoré bude na júnovej schôdzi vyberať nového výkonného riaditeľa a predstavenstvo mestských firiem, o tom hneď aj rozhodne. Nemá zmysel čakať, zase by sme stratili ďalšie tri týždne,“ vysvetlil postoj odborárov Straka.

Podľa Janusa však predstavenstvo dopravného podniku nemôže podpísať nekrytý záväzok. „Všetci členovia predstavenstva zodpovedáme celým svojim majetkom za prípadné škody, ktoré vzniknú akciovej spoločnosti. Ak by sme podpísali ich požiadavku a v rozpočte tento balík peňazí nie je, poskladáme sa na to, a nás niekto bude trestne stíhať za podpísanie záväzku nekrytého rozpočtom mesta,“ uviedol Janus.

Žiadajú zvýšenie tarifných miezd

Zástupcovia zamestnancov pôvodne požadovali zvýšenie tarifných miezd o jedno euro za odpracovanú hodinu. Naposledy obe strany rokovali v piatok 24. mája, no nedohodli sa ani na návrhu vypracovanom sprostredkovateľom.

Podniková kolektívna zmluva v DPMP, a.s. sa týka všetkých 322 zamestnancov, z ktorých je približne 190 vodičov. Uzatvorená bola 1. januára 2014 a je platná do 31. decembra 2020. Zamestnanci vstúpili do štrajkovej pohotovosti začiatkom apríla. Naposledy boli zamestnanci DPMP v štrajkovej pohotovosti pred piatimi rokmi.

Jediným akcionárom DPMP, a.s., je mesto Prešov. Dopravný podnik v dvoch trakciách – autobusovej a trolejbusovej, ročne najazdí takmer päť miliónov kilometrov. Každoročne prepraví viac ako 30 miliónov cestujúcich. Tržby z MHD za rok 2018 dosiahli 4,1 mil. eur.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Mestský úrad v Prešove.