Mesut Özil už nebude hrať za nemeckú reprezentáciu, spoločnosť a politikov obvinil z rasizmu

LONDÝN 23. júla (WebNoviny.sk) – Nemecký futbalista Mesut Özil sa rozhodol ukončiť pôsobenie v reprezentačnom tíme.

Dvadsaťdeväťročný „špílmacher“ anglického Arsenalu Londýn bol v uplynulých týždňoch pod paľbou kritiky za to, že sa ešte pred MS 2018 v Rusku spolu s tímovým kolegom Ilkayom Gündoganom nechal odfotografovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Nespravodlivé zaobchádzanie

Özil ako hlavný dôvod ukončenia reprezentačnej kapitoly uviedol rasizmus a nespravodlivé zaobchádzanie s ním. Prostredníctvom sociálnych sietí vysvetlil, že sa cíti byť nechcený v národnom tíme, zároveň obvinil nemeckých politikov a časť tamojšej spoločnosti z rasizmu.

Mesut Özil účinkoval v tíme „Nationalelf“ od roku 2009. Zúčastnil sa na troch svetových (2010, 2014, 2018) a dvoch európskych (2012, 2016) šampionátoch. Na MS 2014 v Brazílii bol jedným z najlepších hráčov turnaja a výraznou mierou prispel k celkovému triumfu Nemcov. Z JAR 2010 sa vrátil s bronzovou medailou.

Dres nosil s hrdosťou a vzrušením

„Keď víťazíme, tak som Nemec a keď prehráme, tak som prisťahovalec. Napriek tomu, že v Nemecku platím dane, podporujem školstvo a vyhral som v jeho drese majstrovstvá sveta, v tamojšej spoločnosti ma neakceptovali. Aké sú kritériá byť správnym Nemcom, ktoré nespĺňam? Moji kamaráti Lukas Podolski a Miroslav Klose nikdy nepočúvali, že sú nemeckí Poliaci, tak prečo ja som nemecký Turek? Je to o Turecku alebo o tom, že som moslim? Narodil som sa a vyrastal v Nemecku, tak prečo ma neberú za Nemca,“ uvádza sa v rozsiahlom Özilovom liste.

„Nebudem reprezentovať Nemecko, kým budem pociťovať rasizmus a neúctu. Nosil som náš dres s hrdosťou a vzrušením, ale teraz to tak necítim. Učiniť toto rozhodnutie bolo veľmi ťažké, ale keďže vysokí predstavitelia Nemeckého futbalového zväzu so mnou zaobchádzali tak ako zaobchádzali, nerešpektovali moje turecké korene a egoisticky ma využívali na svoju politickú propagandu, to už bolo na mňa priveľa. Nie preto hrám futbal. Rasizmus nesmie byť akceptovaný,“ dodal niekdajší hráč Werderu Brémy či Realu Madrid.