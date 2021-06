Meszároš opustil HC Slovan Bratislava, po 17 rokoch si oblečie dres Dukly Trenčín

HC Slovan Bratislava opúšťa po piatich rokoch obranca Andrej Meszároš. Tridsaťpäťročný rodák z Považskej Bystrice si v najbližšej sezóne bude obliekať dres Dukly Trenčín.

U „belasých“ bol aj kapitánom

Skúsený Meszároš počas pôsobenia v bratislavskom tíme v Kontinentálnej hokejovej lige aj v najvyššej slovenskej súťaži bol jeho kapitán a neskôr aj asistent. V neukončenej sezóne 2019/2020 na Slovensku nazbieral v 48 zápasoch 31 bodov za 4 góly a 27 asistencií.

Meszároš má za sebou aj 10-ročné pôsobenie v NHL, kde v tímoch Ottawy, Philadelphie, Tampy Bay, Bostonu a Buffala odohral dovedna 645 zápasov s bilanciou 63 gólov a 175 asistencií. Ďalších 50 zápasov a 17 bodov pridal v play-off.

S Trenčínom sa lúčil v roku 2004

„V posledných piatich sezónach sa stal pevnou súčasťou defenzívy HC Slovan. Tri ročníky stihol odohrať za náš klub v KHL, dve sezóny pridal v najvyššej slovenskej súťaži. Dres s orlom na hrudi si obliekol v 200 zápasoch. HC Slovan ďakuje Andrejovi Meszárošovi za odvedené služby a v novom pôsobisku mu želá veľa šťastia,“ informoval oficiálny facebookový profil HC Slovan Bratislava.

„Tešíme sa, že ďalším podpísaným hráčom pre sezónu 2021/2022 je Andrej Meszároš. Do Dukly Trenčín sa vracia po dlhých 17 sezónach. S Duklou Trenčín sa predtým naposledy lúčil v sezóne 2003/2004 s pohárom nad hlavou. Veríme, že to je pre Andreja výzva do ďalšej sezóny,“ napísali Trenčania na svojom profile na facebooku.