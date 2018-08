Meta title: Online svet vyhráva súboj

PRAHA 20. augusta 2018 (WBN/PR) – Meta desc: V Českej republike narastá počet ľudí, ktorí hrávajú hazardné hry prostredníctvom internetu. Súvisí to s novým zákonom o hazardných hrách, ktorý priniesol zánik mnohých herní.

V susednej Českej republike je možné už vidieť následky nového hazardného zákona. Oproti minulým rokom ubudla tisícka kamenných herní, až štvrtina z celkového počtu u našich susedov. Navyše, po novom sa výherné hracie automaty nesmú nachádzať v baroch a v krčmách, ako tomu bolo dovtedy.

Približne tisíc zaniknutých herní nie je len priamym dôsledkom nového zákona, ale aj regulačných možností, ktoré nadobudli a využili mestá a obce. Tie sa mohli sami rozhodnúť či na svojom území povolia hazardné hry alebo nie. Približne každá desiata obec v Česku sa v minulom roku odhodlala k určitej miere regulácie.

Ukazuje sa, že rozhodnutie regulovať hazard na svojom území prináša viacero rozporuplných následkov. Mestá a obce sa potýkajú s výpadkom z rozpočtov, keďže výrazným spôsobom profitovali z poplatkov a daní, ktoré im museli herne a kasína platiť. Navyše, hráči neprestali hrávať ani po zákaze. Len sa presunuli inam.

Z tohto pomyselného súboja o hráča vyšli najlepšie online herne a kasína. Tí získali natoľko veľké množstvo nových klientov, že sa im stále oplatí podnikať na regulovanom trhu s licenciami a nariadeniami. Že to tak je dokazujú aj čísla, ktoré zverejnilo Národné monitorovacie stredisko pred drogy a závislosti.

To vo svojej aktuálnej výročnej správe uviedlo, že Kým ešte pred piatimi rokmi činil obnos prestávkovaných peňazí na internete len 20% z celkového „koláča“, minulý rok to bolo už 33%. Súvisí to s lepšou dostupnosťou i väčším počtom hier, ktoré sú k dispozícií v online svete v porovnaní s tým takzvane skutočným.

Kým online hry (kam zaraďujeme všetko cez automaty až po šach) sú dostupné nepretržite, 24 hodín denne a 7 dní v týždni, kamenné herne a kasína majú po novom viacero obmedzení. Nesmú byť otvorené od 03:00 – 10:00 a hráč má nakázanú 15-minútovú prestávku po 120 minútach hrania.

Nový zákon o hazardných hrách navyše zaviedol i maximálne limity pri vsádzkach, pričom v online prostredí je tento limit i 10-násobne vyšší, než v „skutočnom“ svete. Navyše, kamenné herne a kasína žijú neustále z obáv pred tým, aby ich „nevyhnalo“ zo svojho územia mesto či obec.

Podiel online hazardných hier v porovnaní s nie až tak dávnou minulosťou prudko narástol. Kým v roku 2010 tvoril len niečo cez šesť percent, v minulom roku to už bola viac než tretina. V minulom roku sa nejakej forme hrania venovali v priemere štyria z desiatich dospelých ľudí, uvádza ihned.cz.

Medzi hráčmi naďalej prevládajú výherné lotérijné hry, kde hráči prevsádzali 32% z celkového obnosu. S neveľkým odstupom nasledujú internetové kurzové stávky (25%) a výherné hracie prístroje (21%). V porovnaní s minulými rokmi narástol počet stávkarov i hráčov na hracích prístrojoch.

Online herne a kasína vyhrávajú v Českej republike súboj o hráča, ktorý na internete vyhľadáva zábavu v kombinácií s možnosťou dosiahnuť veľké výhry. Či už sa hráči rozhodnú pre automaty, kartové či iné hry, majú istotu, že všetko na internete nájdu. Navyše, online zábava sa vďaka mobilom a aplikáciám stala ešte dostupnejšou.

Budúcnosť tak, aspoň u našich susedov, zrejme bude patriť online hraniu.