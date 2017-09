Metelka si vymyslel taktiku, keďže prehrou by utrpelo jeho ego, tvrdí Strečko

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Kritika Jozefa Metelku na vedenie slovenskej výpravy na nedávnych majstrovstvách sveta v cestnej paracyklistike v Juhoafrickej republike by skôr mala smerovať na neho samého.

Myslí si to jeho reprezentačný kolega Ondrej Strečko, ktorý rovnako ako Jozef Metelka a Patrik Kuril absolvoval v slovenských farbách preteky s hromadným štartom v Pietermaritzburgu. Svoj názor prezentoval ako diskutér na špecializovanom webe mtbbiker.sk, prevzali ho viaceré internetové portály vrátane sme.sk a pravda.sk.

„Podľa mňa to mal Jozef všetko dopredu naplánované a vedel, že nemá šancu uspieť, lebo v etape bol kopec a že ho Paťo Kuril nabije, keďže Paťo je skvelý vrchár s jeho 60 kilami. Touto situáciou by Jozefovo ego veľmi utrpelo, ako sa to stalo už aj v minulosti, keď Paťo vyhral nad Jozefom a Jozef od zúrivosti po prejazde cieľom hodil bicykel o zem a začal nadávať, za čo, sa mi vidí, dostal aj trest za nešportové správanie,“ uviedol Ondrej Strečko vo svojom príspevku.

Vyjadrenie Metelku

Metelka predtým v kritickom stanovisku pre Nový čas uviedol: „Počas pretekov nebola žiadna komunikácia od manažéra, čísla som dostal až na štarte. Preteky som napokon nedokončil pre úplné zlyhanie vedúceho výpravy Branislava Režňáka, ktorý mi okrem iných vecí neodovzdal základné informácie z manažérskeho mítingu. Tam všetkých upozornili, že tabule o počte kôl sa presunuli z ľavej strany cesty na pravú. Predchádzajúce roky boli vždy na ľavej strane, teraz boli vpravo. To som ja na štarte nevedel. V domnienke, že idem posledné kolo a tým, že som na ľavej strane nevidel žiadne číslo, ma to len utvrdilo a vyrazil som naplno. Bol som vo vedení a náskok som len zvýšil. Myslel som si, že som vyhral, len mi bolo čudné, že za páskou nikto nespomaľuje, až mi jeden z organizátorov povedal, že to ešte nie je cieľ… „

Strečko čísla napravo videl

Na vyjadrenia Metelku, že nevedel o tom, že ešte nie je koniec pretekov, tiež zareagoval jeho reprezentačný kolega Strečko. „Vymyslel si počas etapy narýchlo taktiku, že zašpurtuje akože na koniec pretekov, urobí zo seba na chvíľu idiota a potom zvalí túto chybu na Braňa Režňáka, že mu nehovoril počet kôl. Samozrejme, ja som čísla napravo videl aj celý ´balík´, len on nie. Čudné. A potom, keď som ho obiehal ako zvesil nohy, tak mal dosť priestoru, aby sa k nám zase pridal, keďže vtedy sme vôbec ´nebombovali´. Ale on namiesto toho odhodil bicykel aj protézu a nadával, že ma kŕče. To nám hovorila česká výprava . Takže raz hovorí tak a potom tak?“

Podľa Strečka po pretekoch Metelka sa už v slovenskom stane neukázal, iba poslal svojho anglického trénera pre trenažér, ktorý si nechal v stane. „Takisto sa neukázal pri nás ani počas celého pobytu v Južnej Afrike. Za celú túto situáciu je zodpovedný iba Jozef Metelka jeho nevybúrené ego, diskutabilná inteligencia a pokrivený charakter,“ dodal Strečko v príspevku na mtbiker.sk.

Posledné preteky za Slovensko

Metelka zároveň pre viaceré médiá potvrdil svoje rozhodnutie, ktoré v ňom zrelo už dlhší čas – viac nereprezentovať Slovensko. „Boli to moje posledné preteky za Slovensko. Nebudem jazdiť za turistický oddiel, prijmem niektorú z ponúk zo zahraničia. Je ich viac, takže to nechávam otvorené,“ uviedol trojnásobný paralympijský medailista pre Nový Čas a pre Pravdu doplnil:

„V tomto okamihu si neviem predstaviť, ako pokračovať ďalej. Profesionalita nášho manažéra je pre mňa neakceptovateľná. Usiloval som sa problém riešiť aj predtým, ale nikam sme sa nedostali. Problémov bolo viac. Vždy sme sa cez to preniesli, povedali sme si, ok, ideme ďalej. Slovenský paralympijský výbor i Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov považujú tímového trénera za perfektného. V tom sa naše pohľady absolútne odlišujú.“

Prezident SZC Peter Privara v tlačovej správe na adresu Metelku všeobecne uviedol: „Snažili sme sa vychádzať Jozefovi Metelkovi v ústrety v medziach kompetencií nášho zväzu. Z našej strany má za svoje dosiahnuté výsledky uznanie a rešpekt. Vravel som to aj v minulosti, vravím to aj dnes. Jeho avízo odchodu z krajiny nekomentujem, je to jeho rozhodnutie. V mene nášho zväzu mu i naďalej prajeme veľa šťastia, športových i osobných úspechov.“