Metelka už nebude jazdiť vo farbách Slovenska, prispelo k tomu zlyhanie vedenia výpravy na MS

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Úspešný slovenský reprezentant v paracyklistike Jozef Metelka (30) sa definitívne rozhodol, že prijme ponuku jazdiť za inú krajinu.

Prispelo k tomu aj zlyhanie vedenia slovenského tímu na nedávnych majstrovstvách sveta v cestnej paracyklistike v Juhoafrickej republike v pretekoch s hromadným štartom, ktoré nedokončil.

Preteky s hromadným štartom nedokončil

Po piatkovom triumfe v časovke jednotlivcov si Metelka veril aj v nedeľných pretekoch s hromadným štartom. Cieľom napokon neprešiel.

„Nie preto, že by som to fyzicky nezvládol, alebo že by som spadol. Nedokončil som ich pre úplné zlyhanie vedúceho výpravy Branislava Režňáka, ktorý mi okrem iných vecí neodovzdal základné informácie z manažérskeho mítingu,“ povedal Jozef Metelka pre denník Nový Čas a pokračoval: „Tam všetkých upozornili, že tabule o počte kôl sa presunuli z ľavej strany cesty na pravú. Predchádzajúce roky boli vždy na ľavej strane, teraz boli vpravo. To som ja na štarte nevedel. V domnienke, že idem posledné kolo a tým, že som na ľavej strane nevidel žiadne číslo, ma to len utvrdilo a vyrazil som naplno. Bol som vo vedení a náskok som len zvýšil. Myslel som si, že som vyhral, len mi bolo čudné, že za páskou nikto nespomaľuje, až mi jeden z organizátorov povedal, že to ešte nie je cieľ… No pretekárov, ktorí ma obehli, už nešlo dobehnúť.“

O časť ľavej nohy prišiel po havárii

Metelka je už niekoľko rokov absolútnou špičkou medzi slovenskými paralympionikmi. Z majstrovstiev sveta na dráhe aj ceste vlastní päť zlatých medailí a najmä je dvojnásobný paralympijský šampión a trojnásobný medailista z Ria de Janeiro 2016.

Metelka prišiel o časť ľavej dolnej končatiny po motocyklovej havárii v marci 2009 počas štúdia športového koučingu na Oxford Brookes University v Anglicku, kde dodnes žije a pripravuje sa. Už vlani nahlas vyslovil možnosť reprezentovania inej krajiny v prípade, ak sa nezlepšia podmienky pre jeho športovú prípravu na Slovensku.

K aktuálnym problémom na svetovom šampionáte v JAR pre Nový Čas ešte Metelka kriticky dodal: „Počas pretekov nebola žiadna komunikácia od manažéra, čísla som dostal až na štarte… Teraz sa môžem zbaliť a ísť domov za letenky, ktoré som musel sám kúpiť, lebo rozpočet je prečerpaný. Celá moja príprava vyšumela. Pre niekoho to bol asi turistický výlet, a nie špičkové preteky. Bohužiaľ, bola to posledná kvapka a môj pohár trpezlivosti pretiekol. Boli to moje posledné preteky za Slovensko. Toto utvrdilo moje rozhodnutie odísť. Je to definitívne. Nebudem jazdiť za turistický oddiel, prijmem niektorú z ponúk zo zahraničia. Je ich viac, takže to nechávam otvorené.“