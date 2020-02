Meteorológovia varujú pred vetrom na horách, miestami môže dosiahnuť rýchlosť 135 km/h

Meteorológovia v sobotu varujú pred vetrom na horách. Výstrahu 1. stupňa vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre Žilinský, Prešovský, Košický, Trenčiansky kraj a niektoré okresy Banskobystrického kraja.

„Na horách v polohách nad 1000 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 – 135 km/h. Táto rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ uvádza SHMÚ.

Výstraha aj pre dažďom

Výstraha bude platiť od 9:00 do polnoci, s výnimkou Prešovského kraja, kde potrvá do nedele do 6:00.

Meteorológovia vydali aj výstrahu 1. stupňa pred dažďom pre všetky kraje okrem Košického a Bratislavského kraja. Platiť bude od nedele od 15:00 do pondelka do 15:00.

„Ojedinele sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 – 45 mm. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje SHMÚ.

Ojedinele môže slabo snežiť

Podľa meteorológov bude v sobotu prevažne oblačno, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele možno očakávať slabé sneženie, v nižších polohách aj dážď.

„Najvyššia denná teplota bude 2 až 7, v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska 7 až 12 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 m dosiahne okolo -4 stupňov Celzia,“ uvádza SHMÚ.

Fúkať bude slabý, postupne prevažne južný vietor 4 až 11 m/s (10 až 40 km/h), v nárazoch miestami okolo 16 m/s (60 km/h). Na horách bude búrlivý vietor až víchrica.