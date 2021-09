Meteorológovia varujú sever Slovenska pred povodňami, intenzívne dažde hrozia vo viacerých okresoch

aktualizované 17. septembra, 12:40

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred povodňami na severe Slovenska. Ako informuje na svojej webovej stránke, hydrologická výstraha prvého stupňa platí v piatok do 14:00 pre okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina – sever, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Žilina – Rajčanka a Zlaté Moravce.

„Vzhľadom na spadnutý a očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný,“ uviedli meteorológovia. Zároveň na piatok varujú pred búrkami na väčšine územia Slovenska.

Meteorologické výstrahy. Foto: SHMU

Hydrologické výstrahy. Foto: SHMU

Výstraha prvého stupňa

Pre okresy Kežmarok, Poprad, Brezno, Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota platí výstraha druhého stupňa pred dažďom.

Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poltár, Lučenec a okresy v Prešovskom a Košickom kraji.

Dažde zasiahnu Revúcu či Košice

Druhý stupeň výstrahy pred intenzívnym dažďom platí pre Kežmarok a Poprad do 20:00 a pre okresy Brezno, Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota do 17:00.

Prvý stupeň platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poltár a Lučenec do 14:00. Pre okres Košice a Košice – okolie do 18:00 a pre zvyšné okresy do 20:00.

Meteorologické výstrahy. Foto: SHMU