MetLife opätovne spúšťa komunitný týždeň s organizáciou Special Olympics

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Poisťovňa MetLife v spolupráci s organizáciou Special Olympics opätovne spúšťa komunitný týždeň orientovaný na dobrovoľnícke aktivity.

Do projektu sa prihlásilo viac ako 4.000 zamestnancov spoločnosti MetLife a to z 26 krajín v Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA). Cieľom komunitného týždňa je inklúzia ľudí s mentálnymi poruchami prostredníctvom športových aktivít akými sú práve špeciálne olympiády.

„Dobrovoľníctvo by malo byť súčasťou nášho života. Je to činnosť, ktorá napĺňa človeka pocitom plnohodnotnosti a je to zážitok na celý život. Ľudia, ktorí si vyskúšajú dobrovoľníctvo, sa radi vracajú a opätovne pomáhajú. Sme veľmi radi, že v našej rodine Špeciálnych olympiád takých dobrovoľníkov máme,” povedala národná riaditeľka Special Olympics na Slovensku Eva Gažová.

Konkrétne na Slovensku sa špeciálnych olympiád zúčastnilo približne 20 dobrovoľníkov z MetLife. Aktivita s názvom Mladí športovci sa uskutočnila v stredu (12. júna) na futbalovom ihrisku na Trnavskej ceste v Bratislave.

„Komunitný týždeň nám všetkým dáva jedinečnú príležitosť vrátiť niečo komunite, v ktorej pracujeme a žijeme. Sme veľmi hrdí, že sme súčasťou rodiny Špeciálnych olympiád, kde vôľa a odhodlanie zvíťaziť je obrovská. Stretnutie s mladými športovcami s mentálnym postihnutím nás vzájomne nabíja neskutočnou energiou,” uviedla dobrovoľníčka MetLife Zuzana Žgančíková.

Zakladateľom tejto iniciatívy je Nadácia MetLife Foundation, dlhodobo podporujúca projekty, prostredníctvom ktorých sa dobrovoľníci podieľajú na aktivitách zlepšujúcich kvalitu života.

MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete.

Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com.

