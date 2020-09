MetLife predstavuje na Slovensku synonymum finančnej istoty

Spoločnosť MetLife tento rok oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom poisťovacom trhu, počas ktorých poistila takmer každého piateho Slováka alebo Slovenku a vyplatila až 141 miliónov eur v rámci poistných plnení. Celé štvrťstoročie pôsobenia na slovenskom poisťovacom trhu je hlavným krédom a synonymom spoločnosti – finančná istota.

Na začiatku ako AMSLICO – Prvá americko-slovenská poisťovňa doslova vyrástla „na zelenej lúke“ a od svojho založenia (18. september 1995) dosahovala pod značkou Amslico výnimočné podnikateľské úspechy a priniesla na slovenský trh množstvo inovácií od svojej globalnej matky Alico.

Nová kapitola poisťovne začala v roku 2010, kedy sa spoločnosť stala súčasťou americkej poisťovne MetLife, Inc. Od roku 2014 stojí na čele spoločnosti nový generálny riaditeľ Mario Valdes, ktorý v zahraničných pobočkách poisťovne pôsobí od roku 1995.

„Pre mňa vždy bola, je a bude na prvom mieste spokojnosť klienta, pretože v našom biznise je toto najdôležitejšie. Služby klientom poskytujeme už desiatky rokov a sme tu pre nich v čase, kedy to najviac potrebujú. Sme hrdí na to, čo sme dosiahli a preto by som sa chcel poďakovať všetkým našim klientom, obchodným partnerom a aj všetkým zamestnancom za ich dôveru a spoluprácu počas týchto rokov“ povedal Mario Valdes.

V súčasnosti má MetLife viac ako 900.000 existujúcich klientov (individuálnych a skupinových) a takmer 10-percentný podiel na trhu životného poistenia na Slovensku. Počas svojho pôsobenia doteraz nevykázala stratu a v súčasnosti poskytuje celkové poistné krytie klientom vo výške takmer 12 miliard eur.

Počas svojho pôsobenia poisťovňa viackrát získala významné ocenenia TREND TOP v kategórii Poisťovňa roka udeľované ekonomickým týždenníkom Trend. Dva razy sa umiestnila na prvom mieste, štyrikrát na druhom mieste a dva razy na treťom mieste.

Keďže základnym krédom spoločnosti je poskytovanie finančnej istoty, kde zákazník a rodina sú stredobodom pozornosti, pri vývoji jej produktov je prvoradým cieľom zohľadniť ich skutočné potreby, ktorým prispôsobuje svoje produktové portfólio tak, že produkty pripravuje priamo určené pre konkrétny segment.

Okrem individuálneho životného a úrazového poistenia, ktoré poskytuje prostredníctvom svojej vlastnej agentúrnej siete a top maklérskych spoločností na Slovensku, MetLife taktiež spravuje viac ako 600 skupinových poistných zmlúv pre rôznych zamestnávateľov.

MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.

