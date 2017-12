MetLife úspešne absolvoval druhý ročník vzdelávania detí na Slovensku

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 5. decembra 2017 (WBN/PR) – Dobrovoľníci zo spoločnosti MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko – JA Slovensko úspešne absolvovali už dva ročníky vzdelávania detí na základných školách. Hlavnou témou tohto vzdelávania bola finančná gramotnosť, ktorá je stále viac a viac žiadaná.

Program „JA Základy podnikania“ je určený deťom piatych a šiestych ročníkov základných škôl, ktorí sa počas piatich až siedmich týždňov hravou formou oboznamujú so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Počas tohto obdobia si deti vyskúšajú teóriu prepojenú s praktickým svetom ekonomiky, obchodu a financií. Témy sú náročné, no jednoduchý a hravý spôsob podania ich robí zaujímavými a dostupnými. O to viac, že mentormi programu sú ľudia priamo z praxe.

Počas dvoch ročníkov sa vďaka tomuto programu takmer 5000 detí dozvedelo základné informácie o peniazoch, organizácii, manažmente, výrobe a marketingu. Deťom svoje skúsenosti odovzdalo 65 dobrovoľníkov zo spoločnosti MetLife a to v 230 triedach. Jedným z cieľov programu bolo poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Žiaci mali možnosť na vlastnej koži si vyskúšať pohovor do zamestnania, hrali sa na kusovú výrobu a výrobnú linku ale prenikli aj do tajov marketingu.

Príchodom MetLife na Slovensko sa poisťovňa stále viac angažuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktorá je súčasťou globálnej stratégie MetLife. Do jej kultúry patrí aj pomoc lokálnym komunitám v oblasti vzdelávania a finančnej inklúzie. MetLife sa zapojila do programu JA Základy podnikania aj v školskom roku 2017/2018 a dobrovoľníci sa už teraz tešia na nové skúsenosti a zážitky v samotných školách.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek („MetLife“) jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Bola založená v roku 1868. MetLife je globálnym poskytovateľom životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív. Svoje služby poskytuje asi 100 miliónom klientov. MetLife má svoje operácie v takmer 50 krajinách a má vedúce postavenie v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Pre viac informácií navštívte www.metlife.com.

MetLife na Slovensku pôsobí úspešne od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. www.metlife.sk