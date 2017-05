MetLife v spolupráci s JA Slovensko učili na základných školách základy podnikania

Bratislava, 24.5.2017 ( WBN/PR ) – Poisťovňa MetLife v spolupráci s neziskovou vzdelávacou spoločnosťou JA Slovensko aj tento rok vzdelávali podnikateľstvo na slovenských základných školách.

Do tohto úspešného vzdelávacieho programu JA Základy podnikania sa v tomto školskom roku zapojilo 152 tried s celkovým počtom 3020 detí, čo je až o 30 percent viac ako minulý rok.

Vzdelávací program bol opäť určený pre žiakov piatych a šiestych ročníkov základných škôl, ktorí sa hravou formou oboznamovali so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Zároveň tak spoznávali spôsoby použitia peňazí a základné princípy hospodárenia. Svoje skúsenosti im odovzdávalo takmer sto nových vyškolených konzultantov, ktorí boli nielen zo spoločnosti MetLife, ale aj z iných podnikateľských subjektov a z radov stredoškolských študentov – absolventov programu JA Firma.

Jedným z cieľov programu bolo poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Žiaci mali možnosť na vlastnej koži si vyskúšať pohovor do zamestnania, hrali sa na kusovú výrobu a výrobnú linku a prenikli do tajov marketingu.

„Pomoc komunite patrí do kultúry našej poisťovne a v tomto školskom roku sme sa už po druhýkrát zapojili do programu finančného vzdelávania detí na základných školách. Finančná gramotnosť je téma, ktorá je stále viac žiadaná ale zároveň je pre deti náročná. My sme veľmi radi, že sa spomedzi zamestnancov aj finančných agentov našli dobrovoľníci, ktorí hravou formou deti do témy uviedli. Uvedomujeme si, že deti sú naša budúcnosť a je potrebné im poskytnúť kvalitné vzdelanie aj vo finančnej oblasti,“ uviedol Milan Drdoš, riaditeľ oddelenia komunikácie a značky MetLife.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek („MetLife“) jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Bola založená v roku 1868. MetLife je globálnym poskytovateľom životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív. Svoje služby poskytuje asi 100 miliónom klientov. MetLife má svoje operácie v takmer 50 krajinách a má vedúce postavenie v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Pre viac informácií navštívte www.metlife.com.

MetLife na Slovensku pôsobí úspešne od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu www.metlife.sk