Meteorológovia vydali výstrahu 3. stupňa pred vetrom na horách, záchranári neodporúčajú niektoré aktivity

Silný vietor v Podtatranskej oblasti a na Zamagurí, ktorý pretrváva od nočných hodín, zatiaľ nespôsobil vážnejšie škody. Pre agentúru SITA to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Hasiči evidujú dva zásahy, oba súviseli s popadanými stromami a konármi. S druhým z nich začali ráno o 07:00, a to v úseku cesty od obce Reľov (okr. Kežmarok) v smere na Spišskú Maguru.

Výstraha prvého stupňa

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa platnú do 15:00 pre takmer všetky okresy Trenčianského kraja s výnimkou Myjavy a pre okresy Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice a Čadca.

Nad pásmom lesa je možné miestami očakávať výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, v priemere 90 až 105 km.

Foto: SHMÚ

Silný vietor na horách

Meteorológovia vydali na v sobotu tretí stupeň výstrahy pred vetrom na horách pre okresy na severe Slovenska. Ide o okresy Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Výstraha platí do 11:00. Na horách v polohách nad cca 1 800 m očakáva SHMÚ výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 30 – 34 m/s (110 – 120 km/h) alebo v nárazoch rýchlosť 45 – 50 m/s (160 – 180 km/h). Vietor sa po 11:00 zmierni a do 15:00 bude platiť druhý stupeň výstrahy, a potom do 17:00 prvý stupeň.

Pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Martin a Žilina vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom na horách platnú do 15:00. V daných okresoch na hrebeňoch sa môže miestami vyskytnúť silný vietor, ktorý v nárazoch dosiahne 38 – 44 m/s (135 – 160 km/h) a v priemere 25 m/s (90 km/h).

Druhý stupeň výstrahy pred vetrom platí pre okres Poprad platí do 14:00 a pre okresy Pezinok, Senec a Bratislava do 11:00. Pre viaceré okresy na západe Slovenska vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom.

Foto: SHMÚ

Neodporúčajú sa aktivity na horách

Podľa meteorológov je predpokladaná rýchlosť vetra v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Horská záchranná služba preto výrazne neodporúča akékoľvek aktivity na horách. V ostatných častiach okresu môže vietor dosahovať v priemere 55 km za hodinu, krátkodobo, v nárazoch, aj 85 až 100 km.