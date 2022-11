Mexický národný tím sprevádza Caramelo už takmer 40 rokov. Nasledujúcou zastávkou jeho krížovej cesty je Katar

Na futbalové majstrovstvá sveta do Kataru sa chystajú tisíce mexických fanúšikov, aby sledovali účinkovanie svojich miláčikov v základnej B-skupine po boku výberov Argentíny, Saudskej Arábie a Poľska.

Len jeden z nich však v hľadisku púta už dlhé dekády, pred sebou má desiaty svetový šampionát a za sebou viac ako 450 duelov reprezentácie Mexika – Héctor Chávez známy pod prezývkou Caramelo.

Videl už stovky zápasov

Je to muž vo veľkom čiernom klobúku oblečený v mexickej trikolóre alebo drese národného tímu, ktorý dotvárajú nápisy jeho rodnej provincie Chihuahua a spomenutá prezývka, ktorá v preklade znamená cukrík alebo karamelka. Súboje svojho tímu navštevuje vždy a všade.

„Vyžaduje si to veľké obete. Povedal by som, že ide o akúsi krížovú cestu, keďže som bol na viac ako 450 dueloch tímu,“ povedal Chávez pred MS 2022. Len v tomto roku Mexičania absolvovali už 15 duelov, pričom len štyri sa uskutočnili v krajine.

„Zasiahne to rodinné vzťahy, ale aj financie, pretože je to ekonomicky mimoriadne náročné cestovať po celom svete. Robiť to takmer 40 rokov je tiež poriadne únavné,“ pokračoval.

Prezradil tiež, že úplne prvý duel mexickej reprezentácie videl naživo vo februári 1986, šlo o súboj medzi Mexičanmi a výberom vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Myšlienky nasledovať kroky reprezentácie sa zrodil v tom istom roku počas MS v Mexiku.

Bol aj pri olympijskom zlate

„Domáci šampionát som si neskutočne užil a vravel si, že MS sú jedna veľká oslava. A že chcem byť na každých. Takto sa to stalo,“ informoval populárny Caramelo. Nechýbal ani na MS 1990, kde výber Mexika absentoval.

Pokračoval v USA 1994, Francúzsku 1998, Kórejskej republike a Japonsku 2002, Nemecku 2006, Juhoafrickej republike 2010, Brazílii 2014 aj Rusku 2018.

Nechýbal ani na OH 2012 v Londýne, kde triumfovali práve Mexičania. Ani na MS hráčov do 17 rokov 2005 tiež s titulom pre výber Mexika.

Prehra s USA bolela najviac

Počas dlhých rokov s národným tímom prežil veľa krásnych, ale aj ťažkých okamihov. Za najhorší označil prehru v osemfinále MS 2002 s Američanmi (0:2).

„Nie iba preto, že sme vypadli. Bolo to ešte horšie, lebo nás vyradil náš úhlavný nepriateľ. Roky sme si mysleli, že sme nad nimi, no vtedy nás ponížili. Bol to pre mňa veľmi smutný deň. Tri dni som nechcel opustiť hotelovú izbu,“ prezradil Chávez.

Caramelo je známy aj u predstaviteľov Mexickej futbalovej federácie. Chávez si svoje výlety platí sám, no zvyčajne býva v hoteli, v ktorom sú členovia národného tímu.