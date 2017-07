Aktualizované: MFK Ružomberok zdolal Nový Sad a postúpil do 2. predkola Európskej ligy

aktualizované 6. júla o 21:33

RUŽOMBEROK 6. júla (WebNoviny.sk) – Slovensko bude mať trojnásobné zastúpenie v 2. predkole futbalovej Európskej ligy (EL) 2017/2018. K Slovanu Bratislava a AS Trenčín sa pridal aj MFK Ružomberok, ktorého futbalisti zvládli štvrtkovú odvetu a uhrali potrebné víťazstvo.

Zverenci trénera Norberta Hrnčára zdolali v odvetnom zápase 1. kola na svojom trávniku FK Vojvodina Nový Sad 2:0 (0:0), keď o prvú strelu medzi tri žrde hostí sa z tímu súpera postaral Nikola Kovačevič, ktorý si v 67. min nešťastne zrazil po štandardnej situácii loptu do vlastnej siete.

Poistku v súboji dvoch “bronzových” tímov uplynulého ročníka ligových súťaží pridal po ďalšej štandardnej situácii v 87. min hlavičkou stopér Ján Maslo. Keďže Ružomberčania pred týždňom podľahli na pôde Vojvodiny 1:2, postúpili do ďalšieho kola.

MFK Ružomberok si v 2. kole EL zmeria sily s nórskym tímom SK Brann Bergen. Prvý zápas by odohrali Ružomberčania 13. júla na domácom trávniku pod Čebraťom, odvetu o týždeň neskôr 20. 7. na severe Európy.

Európska liga 2017/2018 – 1. predkolo

odveta

MFK Ružomberok (SR) – FK Vojvodina Nový Sad (Srb.) 2:0 (0:0)

– prvý zápas 1:2, do 2. predkola EL postupuje Ružomberok

Góly: 67. Kovačevič (vlastný), 87. J. Maslo, ŽK: 24. J. Maslo, 72. Lačný, 79. Gál-Andrezly – 67. Subotič, 68. Trujič, 72. Jovančič, 86. Planič, rozhodoval: Higler (Hol.), 4486 divákov

Zostava Ružomberka: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Menich, Kupec – Qose, Sapara (58. D. Takáč), M. Kochan – E. Daniel (90.+ Kružliak), Lačný (81. Gerec), Gál-Andrezly

Hlasy

zdroj: RTVS

Norbert Hrnčár (tréner Ružomberka): “Zvládli sme dôležitý krok, takže pocity sú úžasné. Trpezlivosť bolo dosť často spomínané slovo v príprave. Chceli sme byť aktívni, využiť nejakú štandardnú situáciu či protiútok. To sa nám aj podarilo. Takáč bol pri všetkých troch góloch, výkonnostne sa posúva každým dňom a môže z neho vyrásť skutočne zaujímavý hráč. Tešíme sa, že dnes prišlo toľko divákov, bol to jeden z motivačných faktorov. Veríme, že sa tribúny zaplnia aj o týždeň, keď budeme hostiť Brann Bergen, čo tiež nebude ľahký súper.”

Dalibor Takáč (stredopoliar Ružomberka): “Myslím si, že sme zvíťazili zaslúžene. Bola to tímová práca. Podstatný je postup, ktorý ma napĺňa šťastím. Musíme takto bojovať aj ďalej.”

Ján Maslo (stopér Ružomberka): “Bol to dobrý futbal vo výbornej atmosfére, prežívame super pocity. Dali Takáč dobre zahral štandardku, nabehol som si na prvý žrď a našťastie to tam padlo. Dávali sme si pozor vzadu, aby sme neinkasovali, lebo to by mohlo byť pre nás osudné. Hrali sme trpezlivo, dvakrát sme skórovali, a to rozhodlo.”

Marek Sapara (stredopoliar SR): “Toto je čerešnička za tvrdú prácu. Vojvodina bol náročný súper. Dôležité bolo, že sme ani za stavu 0:2 v 20. min prvého zápasu nezlomili. Dnes sme si to uhrali taktickou a vyzretou hrou. Pri prvom góle sa k nám priklonilo aj šťastie, ale zvládli sme to zaslúžene.”