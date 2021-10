Spoločnosť MH Manažment pokračuje v postupnom odpredaji svojich podielov vo viacerých firmách. Podľa zverejnených informácií vyhlásila začiatkom októbra niekoľko verejných súťaží na predaj cenných papierov.

V rámci nich predáva minoritné podiely spoločnosti, ktoré nadobudla prevodom cenných papierov od fyzických osôb do Fondu národného majetku. Celkovo ide o cenné papiere 16 podnikov, medzi nimi napríklad Cementáreň Lietavská Lúčka a.s. alebo Julius Meinl Coffee Intl., a.s.