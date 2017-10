MH Manažment sa podľa Grendela stal továrňou na peniaze, hnutie OĽaNO poukázalo na ďalšiu zmluvu

BRATISLAVA 19. októbra (WebNoviny.sk) – Štátna spoločnosť MH Manažment, ktorá je podriadená Ministerstvu hospodárstva SR, sa stala továrňou na peniaze, myslí si poslanec za hnutie OĽaNO Gábor Grendel. Podľa neho tomu nasvedčuje ďalšia zmluva o právnom zastupovaní medzi štátnou firmou a advokátskou kanceláriou Dvorecký & partneri.

Tá zinkasovala od štátu za právne poradenstvo necelých osem miliónov eur. Malo ísť o poradenstvo v súdnom spore s cyperskou firmou Sonmazi Invest Limited, ktorá bola právnym nástupcom spoločnosti Port Service, známej z kauzy bývalého ministra hospodárstva Pavla Pavlisa, pre ktorú prišiel o svoje kreslo.

Nemali nárok na odškodné

Grendl však upozornil, že už v minulosti slovenský najvyšší súd rozhodol, že spoločnosť Port Service definitívne nemá nárok na žiadne odškodné od štátu, ktoré sa pohybovalo vo výške zhruba 60 miliónov eur.

„Pri odmene pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána môžeme aspoň tvrdiť, že sme získali vodnú elektráreň. Ale čo sme získali za víťazstvo s firmou pána Pavlisa? No nič. Nič sme nezískali. Ak za takéto spory máme platiť odmeny právnickým kanceláriám, tak to je proste dokonalá továreň na vyciciavanie štátu, dokonalá továreň na prachy. Stačí sa prihlásiť do nejakej súťaže s vedomím, že má vylúčia, lebo nespĺňam kritériá (naráža na spoločnosť Port Service – pozn. red.), potom vyčísliť ušlý zisk, zažalovať štát aj s vedomím, že ten spor prehrám, ale štát bude zastupovať nejaká právnická kancelária, ktorá dostane odmenu 10 % z toho, čo ja vykazujem ako ušlý zisk. To je proste absurdné,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede.

Výzva OĽaNO ministrovi Žigovi

Poslanci hnutia OĽaNO vyzvali ministra hospodárstva Petra Žigu, aby zabezpečil vrátenie peňazí v tejto veci. „Po prvé aj v tomto prípade neboli zverejnené všetky prílohy zmluvy a po druhé vidíme, že tento spor je vymyslený,“ povedal poslanec OĽaNO Eduard Heger.

Opozícia znova žiada, aby Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal audit všetkých právnych zmlúv, ktoré má štát uzavreté s advokátskymi kanceláriami. „Nominanti vládnej koalície v štátnych, pološtátnych podnikoch sú jednoducho rakovina našej verejnej správy,“ konštatoval ďalší poslanec OĽaNO Jozef Viskupič.