Michael Schumacher oslavuje jubileum, jeho rodina žiada verejnosť o rešpektovanie súkromia

ŽENEVA 3. januára (WebNoviny.sk) – Niekdajší pretekár a sedemnásobný majster sveta formuly 1 Michael Schumacher slávi vo štvrtok jubilejné 50. narodeniny. Nemcova rodina pri tejto príležitosti požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia.

Iba pár dní dozadu totiž britský denník Daily Mail informoval o tom, že bývalý pilot ‚stajní‘ Jordan, Benetton, Ferrari a Mercedes údajne už nie je pripútaný na lôžko. Ide však o neoficiálne informácie, ktoré doposiaľ nik zo Schumacherovej blízkej rodiny neoznačil ako pravdivé.

Je v dobrých rukách

„Môžete si byť istí, že je v dobrých rukách a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme mu pomohli. Prosíme, pochopte, že musíme rešpektovať Michaelove želania. Takáto citlivá téma, akou je zdravotný stav, musí ostať v súkromí,“ píše sa v stanovisku rodiny rodáka z Hürthu na sociálnej sieti Facebook.

„Sme šťastní, že o neho fanúšikovia stále prejavujú záujem. Chcel by im všetkým za to srdečne poďakovať. Môže byť hrdý na to, čo všetko dosiahol v rámci športu. My sme na neho veľmi pyšní,“ píše sa ďalej v spomenutom stanovisku.

Pád na lyžovačke

Michael Schumacher si 29. decembra 2013 na lyžovačke vo francúzskych Alpách po páde hlavou na kameň poranil mozog aj napriek tomu, že na sebe mal prilbu.

Niekdajší úspešný pretekár sa neobjavil na verejnosti od roku 2013 a o jeho zdravotnom stave sa dlho vedú polemiky, pretože najbližšia rodina odvtedy odmieta zverejňovať akékoľvek konkrétne informácie.

Po nešťastnej udalosti Schumacher absolvoval viaceré operácie, ktoré boli nevyhnutné na to, aby vôbec prežil. Z umelého spánku ho lekári zobúdzali viac ako päť mesiacov. Momentálne sa oňho starajú v domácom prostredí v Ženeve.