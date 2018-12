Michal Čajkovský nedostal šancu v NHL, po dohode s Dinamom Moskva bude pôsobiť v KHL

MOSKVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentačný obranca Michal Čajkovský bude pôsobiť opäť v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

Na spolupráci sa dohodol s Dinamom Moskva a to do konca sezóny 2019/2020. Dvadsaťšesťročný bek v septembri podpísal dvojcestný kontrakt s Carolinou Hurricanes, ale nedostal príležitosť v NHL. Už počas predsezónneho kempu putoval do nižšej AHL, kde odohral za Charlotte Checkers 23 zápasov s bilanciou 1+3.

Pre bratislavského rodáka bude moskovské Dinamo druhou zastávkou v KHL, keďže ostatné dve sezóny strávil v Avtomobiliste Jekaterinburg. Informoval o tom oficiálny web ruského klubu Dinamo Moskva.