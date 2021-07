Michal Krištof po troch rokoch strávených vo Fínsku mení pôsobisko, posilní Kometu Brno

Slovenský hokejový reprezentant Michal Krištof po troch rokoch opúšťa fínsky Kärpät Oulu a premiérovo v kariére bude pôsobiť v Česku.

Dvadsaťsedemročný útočník sa na spolupráci dohodol s Kometou Brno, v ktorej kádri figurujú ďalší piati Slováci vrátane obrancu Mareka Ďalogu či útočníka Marcela Haščáka.

Kariéra spätá s Fínskom

„Po sezóne v Oulu som požiadal svojho agenta, aby zistil situáciu, ktoré kluby by mali o mňa záujem. Ozvala sa Kometa a myslím si, že to bol najlepší výber. Teším sa na super zázemie, na fanúšikov a ďalšou výhodou bude, že to po dlhom čase bude mať aj blízko domov,“ povedal Michal Krištof na oficiálnom webe Komety.

Seniorská kariéra nitrianskeho rodáka je spätá najmä s Fínskom. Odišiel tam ako 18-ročný a pôsobil tam v juniorke.

Stabilný člen reprezentácie

Postupne sa dostal až do Liigy, na dve sezóny sa však vrátil domov do Nitry. V lete 2018 odišiel do Kärpätu a strávil v ňom tri roky.

Medzičasom sa stal stabilnou súčasťou slovenskej reprezentácie, za ktorú na stúpil na ostatných troch MS (2018, 2019 a 2021) a zahral si aj na ZOH 2018 v Pjongčangu.