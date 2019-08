Video: Michal Truban klamal ľuďom, najprv to bola iba marihuana a teraz priznal aj LSD

aktualizované 8. augusta 14:59

Šéf Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban o svojich skúsenostiach s drogami klamal. Po tom, čo sa v minulý týždeň v médiách objavilo video, v ktorom rozpráva pred študentmi o svojich skúsenostiach s užívaním marihuany, pre Televíziu Markíza uviedol, že „nikdy nepoužíval žiadne tvrdé drogy“ a vzápätí dodal, že „mal iba marihuanu“.

Všetko je však inak, najnovšie šéf „progresívcov“ na sociálnej sieti Facebook zverejnil nové video, v ktorom sa opäť vyjadril k drogám.

„V posledné dni som veľa uvažoval o tom, či som reagoval na video z mojej prednášky, kde som hovoril o drogách, správne. Nemal som z toho dobrý pocit,“ napísal Truban a preto sa podľa svojich slov rozhodol nahrať nové video, v ktorom priznal chybu a otvorene bez okolkov prehovoril o tejto téme.

LSD vyskúšal pred 12 rokmi

Truban v novom videu priznal, že pred 12 rokmi vyskúšal aj LSD a počas študentských čias marihuanu fajčil viackrát.

„Aj toto obdobie je súčasťou môjho príbehu, nie sú to len podnikateľské úspechy, šport a triatlon, ale aj takéto chyby. Priznávam, že takto sa však o drogách pred študentmi nemá rozprávať. Je veľmi veľa ľudí, ktorí denne fajčia trávu a berú to ako samozrejmosť, ale zároveň drogy sú veľmi škodlivé a je veľa rodín a ľudí, ktorým zničili život,“ vysvetlil Truban.

Podľa Trubana sa totiž o ťažkých a zložitých témach treba baviť otvorene, no zároveň citlivo a zodpovedne.„Ja som urobil veľmi veľa chýb a chcem sa z nich poučiť a už ich neopakovať. Takto chcem aj našu krajinu posunúť dopredu, hovoriť veci úprimne, pomenovávať problémy a priznať si chyby. To je základ toho, ako sa vieme odpichnúť ďalej a posunúť sa dopredu,“ priblížil líder PS.

Na zverejnené Trubanovo video už na sociálnej sieti Facebook reagoval aj Miroslav Beblavý, líder strany Spolu – občianska demokracia, ktorá ide s „progresívcami“ v koalícii do parlamentných volieb 2020.

„Chcem sa poďakovať Mišovi Trubanovi. Nebolo ľahké postaviť sa takto otvorene vlastnej minulosti. Želal by som si, aby všetci politici, ktorí na neho útočia, dokázali pri svojich zlyhaniach urobiť to isté. Chceme nový štýl politiky – otvorený k ludom. Všetci robíme chyby, ale schopnosť si ich priznať osobne aj verejne je to, čo pomáha budovať dôveru,“ napísal Beblavý.

Video z prednášky so študentami

Na internete bolo nedávno zverejnené video, v ktorom Truban rozpráva pred študentmi o svojich skúsenostiach s užívaním marihuany.

„Konkrétne v tom videu hovorím o zlom stave, ktorý prichádza po opadnutí účinku marihuany. Zdieľal som túto skúsenosť aj na prednáškach o podnikaní, aby si mladí ľudia nemysleli, že marihuana vyrieši ich problémy,“ uviedol líder PS pre portál WebNoviny.

Truban zároveň zdôraznil, že nemá problém o tejto téme hovoriť otvorene, lebo ho hnevá, keď niekto trávu vyskúša a potom sa tvári, že nie.

„Fascinuje ma, akú námahu si niekto dáva, keď pozerá moje staré blogy a videá a hľadá čokoľvek, čo sa dá vytrhnúť z kontextu a účelovo zneužiť proti mne. Toto je presne tá stará politika vyhrabávania špiny, ktorú chceme vymeniť,“ dodal na záver Truban vo svojom stanovisku pre portál WebNoviny.