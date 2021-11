Michalovce a Zvolen v extralige nezaváhali, držia krok s vedúcim Slovanom

Po štvrtkovej predohrávke medzi Slovan Bratislava a Prešovom (5:0) sa v 20. kole najvyššej slovenskej hokejovej súťaže v piatok večer odohrali ďalšie tri stretnutia, súboje Nitra – Poprad a Košice – Trenčín museli kvôli zdravotným problémom odložiť.

V domácom prostredí v piatok nezaváhali Michalovce ani Zvolen a v extraligovej tabuľke držia krok s vedúcim Slovanom Bratislava. Zemplínčania na lídra strácajú dva a družstvom spod Pustého hradu tri body.

Michalovce zdolali Banskú Bystricu

Michalovčania aj v druhom tohtosezónnom súboji zdolali Banskú Bystricu, na triumfe 3:1 sa na strane domácich presadilo trio, ktoré zaznamenalo premiérové extraligové góly v tejto sezóne – Marek Mašlonka, Adam Stripai a Dávid Buc. „Líšky“ mali situáciu ľahšiu, keďže zdravotné problémy vyradili z hry hneď niekoľko hráčov „baranov“.

„Od úvodu sme diktovali tempo a mali sme hru vo svojich rukách. Komplikovali sme si to jedine vylúčeniami, inak sme boli určite lepší. Dôležité bolo, že sme ubránili oslabenie o dvoch hráčov, pretože ak by sa dostali do kontaktu na 2:3, tak by to bolo nervóznejšie,“ komentoval Mašlonka pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Jeho mladší spoluhráč, devätnásťročný obranca Adam Stripai, v piatok zaznamenal dokonca premiérový presný zásah medzi seniormi.

„Na ten moment nezabudnem nikdy. Bol to neskutočný pocit. Prihral mi to Paľo Regenda, ja som už iba vystrelil a sledoval som, ako to tam padlo. Snažil som sa trafiť puk na druhú stranu brankára a vyšlo to. Veľmi sa teším a rád donesiem do šatne nejaké koláče. Teší ma, že som pomohol k víťazstvu, ale celkovo to bol výborný kolektívny výkon,“ poznamenal mladík, v konečnom účtovaní autor víťazného gólu.

Nové Zámky klesli na dno tabuľky

Zvolen doma prehrával s Novými Zámkami už 0:2, no zverenci trénera Petra Oremusa napokon otočili vývoj a získali dôležité tri body. „Veľká vďaka patrí chalanom, že to nezabalili hlavne v hlavách. Stále sme išli za víťazstvom a to sa nám napokon podarilo. Bolo to náročné najmä po psychickej stránke, lebo hráte, hráte a hráte, no nechce vám to padnúť. Navyše súper nám odskočil na dva góly. Ukázali sme však odolnosť. Tretia tretina ukázala, že viera sa napokon pretavila v tri body,“ zhodnotil asistent domáceho kouča Andrej Kmeč na oficiálnom webe HKM.

Novozámčania po piatku klesli na dno extraligovej tabuľky, po devätnástich dueloch majú na svojom konte 16 bodov rovnako ako predposledný Liptovský Mikuláš. Liptáci v piatok bodovali na Spiši, kde si síce neustrážili vedenie 2:0 a 3:1, o ich triumfe však rozhodol v predĺžení Martin Kriška zásahom v presilovke.