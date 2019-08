Michalovce sa po zlom začiatku vo Fortuna lige posilňujú, hlásia príchod legionárov

V uplynulej sezóne futbalisti MFK Zemplín Michalovce skončili na historicky najlepšom 5. mieste vo Fortuna lige.

Do ročníka 2019/2020 však vstúpili dvomi prehrami 0:3 so Žilinou a majstrovským Slovanom Bratislava. Tréner Anton Šoltis po sobotňajšom stretnutí na Tehelnom poli vyhlásil, že do tímu musia prísť ďalší aj skúsenejší hráči, aby boli Michalovčania konkurencieschopní a mladíci pri nich „rástli“.

Noví hráči do všetkých formácií

Funkcionári zo Zemplína v uplynulých dňoch dolaďovali príchody viacerých hráčov a výsledkom je angažovanie kvarteta legionárov.

„Pracujeme na príchodoch hráčov do všetkých formácií. Podpísali sme zmluvu s Brazílčanom Gabrielom, ktorý hráva na pozícii tzv. desiatky, tiež s gréckym krídelníkom Dimitrisom Popovitsom. Aktuálne doťahujeme príchod ukrajinského stopéra Vadima Červaka zo Sparty Praha a tureckého ľavého obrancu Emreho Bekira z Alanyasporu, oboch na ročné hosťovanie. Snažíme sa ešte o príchod dvoch až troch hráčov, hlavne hrotového útočníka,“ vyhlásil pre agentúru SITA športový riaditeľ MFK Zemplín Marek Zahorčák.

Príchod Kelemena otázkou času

Podľa michalovského funkcionára nie je v aktuálnom transferovom období vylúčený ani pohyb smerom von z kádra fortunaligistu. „Evidujeme záujem o niektorých našich hráčov, zatiaľ však nedošlo so záujemcami k dohode,“ doplnil.

Po júnovom ukončení angažmánu v poľskom klube Jagiellonia Bialystok s Michalovčanmi trénoval 39-ročný skúsený gólman a miestny rodák Marián Kelemen. Z pôsobenia tohto ostrieľaného harcovníka v michalovskom drese však momentálne nebude nič. „Som presvedčený, že Marián Kelemen bude pôsobiť v našom klube v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti. Na akej pozícii, to ukáže čas,“ zakončil Marek Zahorčák.