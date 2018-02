Miera nezamestnanosti na Slovensku bola opäť nižšia, neklesol však počet ľudí bez práce

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu januára tohto roka oproti decembru klesla o 0,06 percentuálneho bodu na 5,88 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,76 percentuálneho bodu. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Viac ekonomicky aktívnych ľudí

Januárový percentuálny pokles miery evidovanej nezamestnanosti pritom súvisí s tým, že sa od začiatku tohto roka zvýšil počet ekonomicky aktívnych obyvateľov, z ktorého sa percento miery nezamestnanosti počíta.

Miera nezamestnanosti totiž v januári neklesla preto, že sa znížil absolútny počet evidovaných nezamestnaných, ale len preto, že stúpol počet ekonomicky aktívnych ľudí. Ako upozornil Valentovič, zmena počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov sa z hľadiska výpočtu miery nezamestnanosti deje od januára každoročne.

Miera nezamestnanosti vyše siedmich percent

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 163 075 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s decembrom vlaňajška ide o nárast o 1 160 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 72 380 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,12 %.

Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,06 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 2,93 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci januára 197 268 osôb. Medzimesačne to bol nárast o 1 685 osôb, v porovnaní s januárom vlaňajška je to menej o 76 626 ľudí.