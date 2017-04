Nezamestnanosť nad 20 percent majú na Slovensku už len dva okresy

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu marca tohto roka 8,04 %. Oproti februáru sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,35 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 1,85 percentuálneho bodu. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 219 149 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti februáru ide o pokles o 9 516 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 49 410 osôb.

Nezamestnaných bolo v marci 257 558

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na “péenke” alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 9,45 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,35 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 2,24 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v marci 257 558 osôb. Medzimesačne je to pokles o 9 661 osôb, v porovnaní s marcom vlaňajška je to menej o 60 123 ľudí.

Ako na tlačovej besede uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, Sociálna poisťovňa eviduje za minulý mesiac zvýšenie počtu pracovných miest o 14 tisíc. Úbytok počtu evidovaných nezamestnaných preto podľa neho priamo súvisí so zvýšením počtu ľudí, ktorí pracujú. Minister upozornil na to, že pozitívny dopad na trh práce majú aj projekty pre mladých nezamestnaných, dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných vo veku nad 50 rokov.

Už len dva okresy s nezamestnanosťou nad 20 %

Na Slovensku boli podľa Richtera v minulom mesiaci už len dva okresy s mierou nezamestnanosti nad 20 % a jeho záujmom je, aby do konca tohto roka už na Slovensku nebol ani jeden takýto okres. Len v minulom mesiaci podľa ministra ubudlo z úradov práce 4 tisíc dlhodobo nezamestnaných. Aj samotné úrady práce v tomto roku podľa ministra realizujú oveľa viac výberových konaní ako v predošlých rokoch.

Minister práce a sociálnych vecí informoval aj o tom, že v súvislosti s problémami pri vysielaní zamestnancov do iných krajín podpíše s Maďarskom memorandum o spolupráci oboch krajín v tejto oblasti. Richter pritom odmieta plošný dovoz pracovnej sily z krajín mimo Európskej únie. “Sme tomu prístupní len individuálne pri jednotlivých spoločnostiach a profesiách,“ povedal. Na Slovensku je totiž podľa neho dostatok pracovnej sily, keďže na úradoch práce je 148 tisíc nezamestnaných so stredoškolským vzdelaním.

Šéf rezortu práce avizoval, že budúci týždeň bude rokovať s manažmentom spoločnosti Jaguar Land Rover o potrebe pracovnej sily pre ich novú automobilku pri Nitre.