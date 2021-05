Miera nezamestnanosti na Slovensku stúpla, o svoju prácu prišli ďalšie stovky ľudí

aktualizované 20. mája, 13:24

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v apríli medzimesačne zvýšila o 0,02 percentuálneho bodu na 8 percent. Medziročne miera nezamestnanosti na Slovensku v minulom mesiaci stúpla o 1,43 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol apríli tohto roka 219 293 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nárast o 666 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v apríli na úrovni 8,55 percenta. Medzimesačne klesla o 0,03 bodu. Úrady práce evidovali v apríli celkovo 234 472 ľudí bez práce, čo je o 470 osôb menej ako v marci tohto roka.

Z evidencie odišlo mnoho mladých

Ako ďalej informovalo ústredie práce, na trhu práce sa v apríli uplatnilo 11 379 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 5 458 osôb. V porovnaní s marcom tohto roka sa umiestnilo na trhu práce o 486 osôb viac.

Oproti predošlému mesiacu poklesol aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov, a to o 1 052 osôb. Zároveň sa o 729 osôb znížil aj počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov.

Z evidencie úrady práce vyradili 13 654 uchádzačov o zamestnanie, z toho 53 pre nespoluprácu a ďalších 2 222 osôb z ostatných dôvodov, ako je starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, či odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní.

Desaťtisíce voľných pracovných miest

Slovenský trh práce stále ponúka viac ako 60-tisíc voľných pracovných miest. V apríli pritom úrady práce zaznamenali najviac voľných pracovných miest od začiatku tohto roka. Úrady práce ich evidovali 66 685, čo je o 3 893 pracovných miest viac ako v marci tohto roka.

Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 19 560 miest, najmenej voľných miest, cez tritisíc, bolo v Košickom kraji. Zamestnávatelia hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov.

Počas januára až apríla tohto roka podľa ústredia práce medziročne klesol počet nahlásených hromadných prepúšťaní o 28, pričom počet ohrozených pracovných miest sa znížil o 2 619.