Migrácia naďalej rozdeľuje Nemecko, Merkelová sa s koaličnými partnermi nedohodla

BERLÍN 27. júna (WebNoviny.sk) – Nočné rokovania medzi nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a lídrami dvoch koaličných vládnych strán nepriniesli riešenie sporu týkajúceho sa migrantov.

Čas má len do nedele

Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU), konzervatívnejšia sesterská strana kancelárkinej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), chce, aby odopierali vstup žiadateľom o azyl, ktorí sa už zaregistrovali v inej krajine Európskej únie.

Merkelová koaličných partnerov varovala pred prijímaním jednostranných rozhodnutí bez dohody so susednými krajinami, no podľa ultimáta, ktoré dostala od ministra vnútra Horsta Seehofera, má čas len do nedele, aby dosiahla dohodu s ostatnými členskými krajinami EÚ o novej spoločnej európskej utečeneckej politike.

Extrémne napätá situácia

Ak sa jej to nepodarí alebo dohoda nesplní Seehoferove očakávania, chce tento politik začať podnikať v oblasti utečeneckej politiky samostatné kroky.

Šéf parlamentného klubu CDU/CSU Volker Kauder podľa vlastných slov dúfa, že ešte môžu nájsť riešenie, vyjadril sa tak v stredu pre nemeckú vysielaciu spoločnosť ARD. Podľa šéfky poslaneckého klubu koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Andrey Nahlesovej je situácia vo vláde „extrémne napätá“.