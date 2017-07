Migranti sa chceli nákladiakom prepraviť do Schengenského priestoru

BUKUREŠŤ 12. júla (WebNoviny.sk) – Rumunská pohraničná polícia zadržala 16 migrantov z Iraku, Iránu a Sýrie schovávajúcich sa v nákladiaku, ktorý prepravoval riady do Švédska. Polícia zastavila vozidlo vedené tureckým občanom v stredu ráno na hraniciach Rumunska s Maďarskom a v jeho zadnej časti objavila migrantov.

Vo vyhlásení uviedla, že v aute sa nachádzalo deväť mužov a sedem žien, z ktorých väčšina boli žiadatelia o azyl v Rumunsku. Polícii povedali, že chceli ilegálne prekročiť maďarské hranice a dostať sa do Schengenského priestoru, do ktorého Rumunsko nepatrí. Podľa dokumentov nákladné vozidlo prepravovalo riady do spoločnosti vo Švédsku. Vodič polícii tvrdil, že o migrantoch nevedel.