Migrantka porodila v nafukovacom člne dieťa, ktoré však zomrelo. Španielske úrady uviedli, že jedno z ich lietadiel našlo v stredu na mori čln, v ktorom sa nachádzalo 43 ľudí smerujúcich z Afriky na Kanárske ostrovy.

Záchranári sa snažili dieťa oživiť, no nepodarilo sa im to. Migranti povedali, že bábätko sa narodilo na mori počas ich cesty do Európy. Dve ženy a jedno dieťa z člna previezli do nemocnice na Lanzarote.