Mihál kritizuje legislatívny proces pri rekreačných poukazoch, podľa národniarov bol „v poriadku“

BRATISLAVA 20. januára (WebNoviny.sk) – Legislatívny proces pri návrhu zavedenia rekreačných poukazov nebol podľa nezaradeného opozičného poslanca Jozefa Mihála celkom férový.

Ako uviedol v diskusnej relácii o 5 minút 12 RTVS, dôvodom je, že ako poslanecký návrh nešiel cez štandardné pripomienkové konanie a dotknuté strany ako zamestnávatelia alebo odborári nemali štandardnú možnosť vyjadriť sa k návrhu. Ide pritom podľa neho o veľký zásah do ekonomiky.

Diskriminovaní zamestnanci

„Na čo ja počúvam prvé sťažnosti, je práve to, že z pohľadu zamestnancov na to majú nárok len zamestnanci vo väčších firmách, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov a zamestnanci v menších firmách sa oprávnene cítia diskriminovaní,“ povedal Mihál.

Podľa neho zaznievajú obavy, že aktuálne nastavenie fungovania poukazov môže byť protiústavné a poškodení občania sa preto obrátia na ústavný súd.

„Jednou z veľkých technických komplikácií je už samotné posudzovanie, ktorá firma má 50 zamestnancov a ktorá nemá,“ zdôraznil s tým, že výklad pojmu zamestnanec môže byť rôznorodý. „Celá táto vec je technicky veľmi komplikovaná, aj keď v zákone je to pár riadkov,“ dodal.

Podľa koaličného poslanca Radovana Baláža (SNS) bol legislatívny návrh poukazov predmetom diskusie aj predtým, ako bol predložený do parlamentu.

Konečná podoba je kompromisom

„Niekoľko mesiacov sme sa rozprávali o tomto návrhu aj so stavovskými organizáciami, aj so zástupcami zamestnancov, a počúvali sme ich pripomienky a názory,“ povedal s tým, že návrh zákona prerokúvala aj legislatívna rada a tripartita.

„Ten legislatívny proces bol v poriadku,“ zdôraznil. Prvotný návrh podávaný do parlamentu podľa Baláža počítal s tým, že sa bude vzťahovať na všetkých zamestnávateľov.

„Následne sme mali niekoľko kôl rokovaní so zástupcami zamestnávateľov, aj s inými stavovskými organizáciami, kde z tej diskusie vyplynulo, že tí malí a strední podnikatelia do 50 zamestnancov by nemuseli zo začiatku tento cestovný poukaz zvládnuť, čo sa týka finančnej a administratívnej náročnosti,“ uviedol s tým, že konečná podoba je kompromisom. Podľa neho budú predkladatelia sledovať, aké nápady a pripomienky prídu z aplikačnej praxe.

„Čiže je to propodnikateľské opatrenie. Vyšli sme v ústrety požiadavkám malých podnikateľov, aby ich tento inštitút na začiatku veľmi nezaťažil,“ uzavrel Baláž.