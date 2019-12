Mihál upozorňuje na systém otočený na hlavu, polovica Slovákov môže mať rovnaký dôchodok

Ak súčasná vládna koalícia schváli miernejšie podmienky pri priznávaní minimálnych dôchodkov zrušením tzv. kvalifikovaného obdobia, polovica občanov Slovenska bude dostávať dôchodok v rovnakej výške bez ohľadu na to, aké sociálne odvody platili. V parlamentnej rozprave k návrhu novely zákona o sociálnom poistení na to upozornil nezaradený poslanec NR SR Jozef Mihál. „Úplne vypustiť podmienku kvalifikovaných rokov je nezodpovedné,“ zdôraznil.

Penzijný systém otočený na hlavu

Po schválení tohto návrhu vláda podľa Mihála nechá penzijný systém otočený na hlavu. „Toto je najdramatickejšia zmena v dôchodkovom systéme, aká sa tu od roku 2004 udiala, zastavme to,“ povedal.

Exminister práce a sociálnych vecí avizoval, že podá pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by sa podmienka kvalifikovaných rokov pri priznávaní minimálnych penzií zachovala aspoň od roku 2020. „Ak chcete zrušiť kvalifikované roky, nerobme to dopredu,“ povedal. Podľa jeho návrhu by sa tak nezohľadňoval predošlý príjem penzistu len do roku 2019. „Nech platí princíp kvalifikovaných rokov aspoň do budúcnosti,“ povedal. Ak podľa Mihála vláda zruší podmienku kvalifikovaných rokov trvale, urobí dieru do dôchodkového systému. Jeho pozmeňujúci návrh však počíta s tým, že kvalifikovaným rokom by od roku 2020 bol ten rok, v ktorom osoba platila odvody aspoň zo 40 % z priemernej mzdy. Jeho návrh je tak prísnejší ako súčasný stav, v ktorom stačí platiť odvody z 24,1 % priemernej mzdy na Slovensku. Podľa Mihála by však túto podmienku spĺňali všetci poistenci štátu, ako napríklad ženy na materskej a rodičovskej dovolenke a aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré platia minimálne sociálne odvody.

Ublížilo by sa matkám s deťmi

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter v záverečnom slove pripustil debatu o pozmeňujúcom návrhu poslanca Mihála. Má však výhrady k tomu, že by sa podmienka kvalifikovaných rokov z hľadiska výšky príjmu pritvrdila. Podľa neho by sa tým ublížilo napríklad matkám s malými deťmi, ktoré pracujú na polovičný pracovný úväzok.

Sociálna poisťovňa má od začiatku budúceho roka priznať minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody. Zo zákona sa má totiž odstrániť podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia. Po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.

Napríklad v minulom roku by podmienku kvalifikovaného roku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne. Ak sa zruší podmienka získania kvalifikovaného roku poistenia, nebude potrebné za minulý rok zarobiť v hrubom aspoň 244 eur mesačne. Zrušenie podmienky kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia má Sociálnej poisťovni umožniť skoršie a jednoduchšie priznanie minimálnej penzie, keďže poisťovňa nebude musieť testovať predošlý príjem penzistu.