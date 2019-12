Mihók: Politika ECB je z dlhodobého pohľadu nebezpečná, vytlačili bankovky bez krytia

Európska centrálna banka podľa analýzy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) vytlačila od konca hospodárskej krízy do roku 2018 v bankovkách 2,6 bilióna eur bez akéhokoľvek krytia.

„Svetový obchod klesá a EÚ si nevie nájsť spôsob ako reštartovať vlastnú ekonomiku a zabezpečiť jej dynamiku. Európska centrálna banka (ECB) vytlačila bankovky bez akéhokoľvek krytia. Nie je dobré, ak sa ako hlavný nástroj oživenia ekonomiky používa zvyšovanie masy peňazí v obehu. Toto môže v krátkodobom horizonte pôsobiť stimulačne, ale dlhodobo je to nebezpečné. Prejaví sa to na trhu práce či na realitnom trhu a je len otázkou času, ktorý z týchto trhov praskne. Prestali sme si vážiť peniaze a to je zlé. Európsky bankový systém sa rozhodol pre ľahšiu cestu,“ uviedol na výročnej tlačovej konferencii SOPK jej predseda Peter Mihók.

Toto stanovisko SOPK bude Mihók eurokomisárom tlmočiť na najbližšom Európskom hospodárskom a sociálnom výbore.

Škodí brexit aj negativita v politike

„Tento rok bol v obchode poznačený mnohými politickými témami. Či už zahraničnými alebo domácimi. Neustále sa riešil brexit, čo v únii nepomohlo stabilite a Slovensku zas škodí v obchode veľká negativita v politike. Týmto faktorom budeme čeliť aj v roku 2020, možno ešte vo väčšom meradle,“ zhodnotil rok 2019 predseda SOPK Peter Mihók.

V tomto roku úrad a regionálne komory SOPK realizovali 25 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 196 slovenských firiem. Prijatých bolo 24 obchodných misií zo zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 302 zástupcov slovenských podnikateľských subjektov.

V roku 2019 sa 91 slovenských firiem zúčastnilo na 10 veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci organizovanej účasti SOPK. Regionálne komory zorganizovali účasť siedmich firiem na siedmich veľtrhoch a výstavách v tuzemsku.

Podmienky podnikania na Slovensku

SOPK v tomto roku zabezpečila 157 vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 2 932 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov.

„Prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných poradenských a konzultačných službách SOPK boli podmienky podnikania na Slovensku. Riešili sa aj zahraničnoobchodné otázky ako colné špecifiká pri brexite, pravidlá pôvodu tovaru a ich uplatňovanie v extrakomunitárnom obchode,“ priblížil Peter Mihók.

Na Rozhodcovský súd SOPK boli v tomto roku podané žaloby v celkovej výške 1,06 milióna eur pohľadávok, z toho žaloby s medzinárodným prvkom vo výške 523 tisíc eur a vnútroštátne žaloby vo výške 538 tisíc eur žalobného nároku. Do 25. novembra SOPK celkovo poskytla 31 300 služieb vrátane projektov v hodnote 1,48 milióna eur pre vyše 2 050 podnikateľských subjektov.