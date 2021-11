Mikaela Shiffrinová má problémy, Vlhovej súperku trápi bolesť chrbta

Dvojnásobnú olympijskú šampiónku v zjazdovom lyžovaní Američanku Mikaelu Shiffrinovú po októbrovom triumfe v obrovskom slalome v rakúskom Söldene trápi boľavý chrbát, ktorý 26-ročnej 70-násobnej víťazke pretekov Svetového pohára nedovoľuje pripravovať sa na ďalšie súťaže tak, ako by si predstavovala.

Veľká bolesť po pár oblúkoch

Dlhoročná konkurentka Slovenky Petry Vlhovej na svahoch v piatkovom rozhovore pre agentúru AP priznala, že v danej oblasti pociťuje kŕče a natiahnutia svalstva. Od 23. októbra americká lyžiarka poriadne nestála na lyžiach.

„Potrebujem si to vyliečiť. Ak tomu doprajem čas, nemalo by to trvať až tak dlho. Chcela by som však trénovať na snehu. Keď si doprajem voľný deň a vrátim sa na svah, tak sa cítim celkom dobre prvých pár oblúkov, no potom vráti veľká bolesť. Je to celkom frustrujúce, pretože v tomto čase by som za normálnych okolností trénovala na všetky disciplíny,“ prezradila Mikaela Shiffrinová prostredníctvom videorozhovoru z amerického Colorada. Jej hlavným cieľom pre aktuálnu sezónu sú ZOH v čínskom Pekingu, kde chce bojovať o medaily v každej disciplíne.

Úprava štartov podľa situácie

„Teraz je to o vyčkávaní. Aby som sa udržiavala na najvyššej úrovni, tak musím stáť pravidelne na lyžiach a pracovať na sebe. A to od Söldenu nemôžem,“ povzdychla si. Priznala tiež, že ide o úplne iné problémy s chrbtom, ktoré ju limitovali v predchádzajúcej sezóne. Myslí si však, že všetky problémy môžu mať spojitosť s pádom na chrbát, keď mala deväť rokov.

Shiffrinová svoje najbližšie štarty v Svetovom pohári plánuje upravovať podľa toho, ako sa bude cítiť. Priznala však, že si nedokáže predstaviť stav, aby vynechala preteky v americkom Killingtone. „V tomto okamihu je otázna cesta do kanadského Lake Louise, no veľmi by som tam chcela ísť. Dúfam, že už počas tohto víkendu sa môj stav opäť zlepší a budem môcť absolvovať kvalitné tréningy,“ dodala.