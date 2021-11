Mikaela Shiffrinová si pred pretekmi vo fínskom Levi liečila chrbát, môže prekonať slávneho Stenmarka

Pred rokom išla na preteky do fínskeho Levi v zjazdovom lyžovaní po dlhej súťažnej pauze a nemala vysoké ambície. Napokon z toho bolo pre Mikaelu Shiffriovú druhé a piate miesto, keď v oboch miestnych slalomoch zvíťazila slovenská lyžiarka Petra Vlhová.

Ani po roku nebude fenomenálna Američanka na fínskom severe v ideálnom rozpoložení.

Takmer vôbec nebola zranená

Vyhrala síce úvodný obrovský slalom novej sezóny Svetového pohára v Söldene, ale potom pre bolesti chrbta musela zľaviť zo svojich tréningových jednotiek a možno ešte prehodnotí aj ďalší súťažný program.

„Pripravovala som v našom tréningovom stredisku v Copper Mountain v Colorade a až posledné dni to vyzeralo tak, že som nemala žiadne úľavy. Verím, že to najťažšie z celej sezóny už mám za sebou a bude to len lepšie. Musím však zostať opatrná,“ uviedla Mikaela Shiffrinová podľa denníka Denver Post.

Majiteľka 70 víťazstiev vo Svetovom pohári sa zamyslela, aký je dôvod toho, že počas vyše 10-ročnej kariéry vo Svetovom pohári takmer vôbec nebola zranená. Vynechala nanajvýš dva mesiace v roku 2016.

„Je skvelé, že som sa dostala tak vysoko a a s takým nízkym počtom zranení. Niekto by možno povedal, že pravý športovec musí prekonať aj rozsiahlejšie zranenie a odolnejší sa vrátiť naspäť. Zatiaľ to nie je môj prípad,“ skonštatovala Shiffrinová.

Tragédia ju vyradila zo súťaženia

Jednu veľkú súťažnú absenciu však už predsa len absolvovala, ale jej príčina bola inde ako vo fyzickom probléme alebo ochorení.

Keď jej začiatkom februára 2020 tragicky po páde zo strechu rodinného domu zomrel otec, na niekoľko mesiacov sa jej zrútil svet a dlho hľadala cestu späť k lyžovaniu.

„Nebolo to zranenie fyzického charakteru, žiadna zlomená kosť, pretrhnutý sval či väz. Mala som zlomené srdce a to trvá spravidla oveľa dlhšie, než sa dá do poriadku,“ povzdychla si Shiffrinová.

Vlhová si môže vylepšiť bilanciu

Dvadsaťšesťročná Američanka od roku 2012 nazbierala v Levi v slalome až sedem pódiových umiestnení, z toho štyrikrát zvíťazila.

Je to jedno z jej najúspešnejších miest vo Svetovom pohári, čo však platí aj o jej slovenskej rivalke Vlhovej, ktorá tam dosiaľ zvíťazila trikrát a na konte má aj druhé a tretie miesto.

Ak ambiciózna Liptáčka zopakuje oba triumfy spred roka, dostane sa vo vzájomnej „víťaznej“ bilancii vo fínskom Laponsku pred Shiffrinovú.

Priblížila sa k svojmu normálu

Celkovo dosiaľ Shiffrinová vybojovala 45 víťazstiev v pretekoch SP v slalome a ak ovládne oboje víkendové preteky, prekoná absolútny rekord Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev v jednej disciplíne zjazdového lyžovania.

Švédska legenda je dosiaľ na čele historického rebríčka so štyridsiatimi šiestimi víťazstvami v obrovskom slalome.

„Dúfam, že stále mám pred sebou veľa kvalitného lyžovania. Stále ma baví súťažiť s najlepšími a som o tom presvedčená viac ako v rovnakom čase pred rokom. Teraz cítim, že som sa už priblížila k svojmu normálu,“ dodala Shiffrinová.