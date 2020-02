Mikaela Shiffrinová už trénuje, ale jej návrat na súťažné svahy je stále neznámy

Mikaela Shiffrinová sa do kolotoča Svetového pohára v alpskom lyžovaní nevráti ani v závere aktuálneho týždňa. Fenomenálna Američanka po nedávnom tragickom skone svojho otca momentálne trénuje vo Vaile v spoločnosti Johanna Strobla.

Šéf súťažného oddelenia firmy Atomic Christian Höflehner vylúčil jej návrat na súťažné svahy počas nadchádzajúceho víkendu vo švajčiarskej Crans-Montane, kde sú od piatka do nedele (21. – 23. 2.) na programe dva zjazdy a alpská kombinácia. „Jej návrat v Crans-Montane neprichádza do úvahy. Stále ešte nevieme, kedy sa Mikaela vráti do Európy,“ poznamenal Höflehner.

Tragické úmrtie Jeffa Shiffrina

Líderka hodnotenia seriálu Svetového pohára je v Colorade už viac ako dva týždne. Veľká rivalka Slovenky Petry Vlhovej sa domov vrátila v nedeľu 2. februára, aby absolvovala poslednú rozlúčku so svojím otcom Jeffom, ktorý zahynul tragicky po nehode v rodinnom dome v meste Edwards v Colorade.

Skonal až neskôr v nemocnici v Denveri. Shiffrinová pokračovala v tréningu vo Vaile. S rešpektom k situácii, ktorú prežíva celá jej rodina, sa k nej pripojil servisman Johann Strobl, ktorý v minulosti spolupracoval aj s úspešným Rakúšanom Marcelom Hirscherom.

Neštartovala v Garmisha ani Kranjskej Gore

Shiffrinová po smrti otca vynechala súťažný víkend v nemeckom Garmisch-Partenkirchene i preteky v slovinskej Kranjskej Gore.

Po Crans-Montane bude v kalendári SP žien nasledovať víkend v talianskom stredisku La Thuile (29. 2. – 1. 3.) a potom príde na rad nemecký Ofterschwang (7. – 8. 3.) už aj s technickými disciplínami, čo by mohla byť pravdepodobná voľba na Shiffrinovej návrat.

Či to bude platiť v prípade trojnásobnej víťazky veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári, ukážu až najbližšie dni.