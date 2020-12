Mikas novou vyhláškou prekročil čiaru a Pellegrini ho vyzval, aby odstúpil z funkcie

aktualizované 28. decembra, 14:40

Expremiér a líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini vyzval hlavného hygienika Jána Mikasa na odchod z funkcie. Reagoval tak vo svojom statuse na sociálnej sieti na novú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá umožní prísť na parlamentnú schôdzu aj bezpríznakovým pozitívne testovaným poslancom na COVID-19.

Podľa neho ide o papalášstvo, ktoré umožňuje hlavný hygienik. Dodal, že jeho strana sa na pondelkovom rokovaní nezúčastní a nesúhlasí s predlžovaním núdzového stavu.

„Ján Mikas už svojimi krokmi prekročil čiaru, ktorá delí odborníkov od politikov. A mal by zvážiť svoj odchod z funkcie, ktorá má a musí byť výlučne odborná,“ napísal Pellegrini.

Poslanec parlamentu a člen Hlasu-SD Richard Raši na pondelkovej tlačovej konferencii doplnil, že zvážiť odchod z funkcie by mal aj ten, kto Mikasa k vydaniu danej vyhlášky dotlačil, teda buď minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), alebo priamo predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Zároveň uviedol, že situáciu s obmedzením fungovania parlamentu pre karanténu by sa dalo vyriešiť nákupom „koncových zariadení“, ktoré by poslancom umožňovali zúčastňovať sa na schôdzi a hlasovať elektronicky. „Je to len vec obstarávania a nákupu,“ povedal s tým, že vláda už týmto spôsobom zasadať môže.