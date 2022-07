Mike Tyson sa domnieva, že zomrie veľmi skoro. Peniaze podľa neho vyvolávajú falošný pocit bezpečia

Bývalá boxerská hviezda Mike Tyson sa domnieva, že zomrie „veľmi skoro“.

V podcaste sa vyjadril k rôznym témam

Už 56-ročný Američan to uviedol v najnovšom podcaste, v rámci ktorého sa povenoval i niektorým transcendentálnym témam, ako je smrť a falošný pocit bezpečia, ktorý ponúkajú peniaze. Informoval o tom web španielskeho denníka AS.

„Všetci, samozrejme, jedného dňa zomrieme. Takže, keď sa pozriem do zrkadla a vidím tie malé bodky na mojej tvári, hovorím si: ´Wow, môj dátum spotreby sa blíži. Príde veľmi skoro´,“ poznamenal Tyson.

Peniaze pre neho nič neznamenajú

Vzápätí sa zamyslel i nad dôležitosťou peňazí v živote.

„Peniaze pre mňa nič neznamenajú. Tí, ktorí si myslia, že peniaze ich môžu urobiť šťastnými, si to myslia preto, že ich nikdy nemali. Myslíte si, že sa nič nemôže stať. Nemyslíte na to, že banky môžu skolabovať. Myslíte si, že ste neporaziteľní, keď máte veľa peňazí, čo nie je pravda… Preto vždy hovorím, že peniaze vyvolávajú falošný pocit bezpečia,“ dodal rodák z New Yorku.

Zamyslel sa aj nad bezpečnosťou

Neskôr sa pozastavil pri význame slova „bezpečnosť“.

„Čo je bezpečnosť? Neviem. Keď vložíte peniaze do svojej banky a každý týždeň dostanete šek, aby ste mohli žiť zvyšok svojho života, je to istota? Znamená to, že nedostanete chorobu, že vás nemôže zraziť auto? Môžu vás pred tým ochrániť peniaze?“ zakončil Tyson rečníckou otázkou svoju filozofickú úvahu.