Mikloško a Mistrík neuvítali návrh Matoviča o spoločnom rokovaní troch kandidátov na prezidenta

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) – Návrh predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča, že chce na spoločné rokovanie v najbližších dňoch pozvať troch prezidentských kandidátov, František Mikloško a Robert Mistrík neuvítali.

Mikloško o iniciatíve Matoviča

Mikloško vyhlásil, že jeho kandidatúra sa nikdy nevymedzovala voči kandidátom jednotlivých politických strán.

„Som rád, že moji demokratickí protikandidáti Zuzana Čaputová a Robert Mistrík uznali, že celá kampaň za vzdanie sa prezidentskej kandidatúry bola zavádzajúca. Zmenu postoja Robertovi Mistríkovi nevyčítam, spočíva v rozdielnej reálnej politickej skúsenosti medzi ním, Zuzanou Čaputovou a mnou. Pokiaľ ide o iniciatívu Igora Matoviča, neviem si predstaviť – po skúsenosti, keď nás posielal na detektor lži a najnovšie, keď ma v rozhovore pre Denník N osočoval – o čom by som mal s ním pri okrúhlom stole diskutovať,“ konštatoval Mikloško v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poslala jeho hovorkyňa Eva Güttlerová.

Mistrík o téme spájania síl

Prezidentský kandidát Mistrík reagoval, že tému spájania síl považuje za dôležitú.

„Preto som ju ešte minulý rok ako prvý otvoril – dôvod bol jasný – aby do prvého kola išiel čo najsilnejší kandidát demokratickej opozície. V médiách však v týchto dňoch zaznelo, že kandidáti demokratickej opozície plánujú v kampani pokračovať až do záveru februára. Tým pádom takéto stretnutie stráca zmysel, no verím, že nakoniec sa všetci aktéri rozhodnú zodpovedne. Na moje zodpovedné rozhodnutie sa môžete spoľahnúť, pretože to vnímam ako elementárnu slušnosť voči voličom,“ podotkol Mistrík v stanovisku, ktoré agentúre SITA poslal jeho hovorca Fedor Blaščák.

Agentúru SITA oslovila aj tretiu kandidátku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa mala na spoločnom rokovaní zúčastniť, na odpoveď stále čaká. Ako v utorok vyhlásil Matovič, cieľom stretnutia je, aby kandidoval len jeden z nich.