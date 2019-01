Mikloško už vyzbieral podpisy pre kandidovanie na prezidenta, predstavil svoj 10-bodový program

BRATISLAVA 10. januára (WebNoviny.sk) – Prezidentom rozumu, citu a spájania ľudí by sa rád stal bývalý predseda NR SR, dlhoročný poslanec parlamentu a predstaviteľ kresťanskej demokracie František Mikloško. Mikloško už vyzbieral 15-tisíc podpisov nevyhnutných pre kandidovanie na prezidenta.

„Zozbierať takýto počet podpisov nie je jednoduchá úloha,“ povedal Mikloško na štvrtkovej tlačovej besede v Bratislave, na ktorej podrobne predstavil svoj 10-bodový prezidentský program. V jeho úvode sľubuje, že prezidentskú funkciu bude vykonávať podľa Ústavy SR, svoje právomoci bude využívať naplno, no nebude ich prekračovať.

Za kľúčovú pre hlavu štátu považuje osobnú autoritu, ktorú si prezident buduje svojím celoživotným príbehom. Myslí si, že prezidentská kampaň by nemala byť súťažou peňazí, marketingových kampaní, ale myšlienok, programov, celoživotných príbehov, ktoré sú predpokladom dôstojného a dôveryhodného výkonu funkcie prezidenta.

S Kotlebom a Harabinom nediskutuje

Mikloško sa v najbližších týždňoch bude intenzívne stretávať s občanmi a o stretnutiach bude vopred informovať na svojej webstránke a facebookovom profile. V diskusiách s protikandidátmi „s výnimkou verejnoprávnych médií nebudem diskutovať s tými, ktorých nepovažuje za demokratických kandidátov, mám na mysli najmä pánov Kotlebu a Harabina“, konštatoval.

Ako zdôraznil, nechce byť prezidentom ani koalície, ani opozičných strán. Prieskumy voličskej podpory si robiť nedával, zatiaľ sú podľa neho fiktívne, keďže nie sú známi všetci kandidáti.

Vyzval kandidátov, aby sa stretli v názorovej diskusii v médiách a mali možnosť sa predstaviť verejnosti. K súčasnej politickej situácii medzi iným povedal, že Roberta Fica by na Ústavný súd SR nevymenoval, keďže pozícia ústavného sudcu je nadstranícka.

Mikloškovou víziou je Slovensko ako slušná krajina so zdravou, kultúrnou a vzdelanou spoločnosťou. Prezident by podľa neho mal navodzovať diskusie, ukazovať riešenia a byť varovným hlasom, a to aj v oblastiach digitalizácie, klimatických zmien a znečisťovania ovzdušia.

V prezidentskom programe si Mikloško všíma aj migráciu. Ako píše, „dnešný otvorený svet je v pohybe. Som za jasné odlíšenie legálnej, ilegálnej migrácie a utečenectva a za spoľahlivé pravidlá ich regulácie“.

Riadi sa zásadami kresťanstva

„Som veriaci kresťan a chcem sa riadiť zásadami kresťanstva,“ uvádza ďalej v svojom prezidentskom programe Mikloško. Hlási sa v ňom k budovaniu demokratickej slovenskej štátnosti, príslušnosti Slovenska k západnému svetu a jeho hodnotám. Podporuje členstvo SR v EÚ a NATO.

Taktiež je za Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky, ktorá podľa Mikloška zohľadňuje novú situáciu vyplývajúcu zo zmenenej mocenskej pozície Ruska.

V svojom prezidentskom programe ďalej zdôrazňuje, že urobí všetko preto, aby Slovensko prestalo byť „svetom korupcie, spojenej s cynickým vydieraním a vraždením“. Podľa neho SR nemôže kráčať cestou, „kde malá skupina vplyvných ľudí zneužíva štát a jeho orgány vo svoj vlastný prospech“.

Kandiduje po tretí raz

Mikloška vyzvali začiatkom leta desiatky osobností, aby kandidoval za prezidenta SR. Na najvyššiu ústavnú funkciu štátu kandiduje už po tretí raz. Od leta ho podporuje Občianska konzervatívna strana (OKS), čo na štvrtkovej tlačovej besede potvrdil jej predseda Ondrej Dostál.

Mikloško doplnil, že od začiatku má záujem aj o podporu voličov kresťanskej demokracie. Mikloško 17. decembra vyhlásil, že sa ako nezávislý prezidentský kandidát nebude zúčastňovať na „kortešačke“ medzi politickými stranami. Uviedol to v reakcii na návrh predsedu KDH Alojza Hlinu urobiť „primárky“ medzi Mikloškom a Veronikou Remišovu, z ktorých by vzišiel prezidentský kandidát KDH a OĽaNO.

„Alojz Hlina nedisponuje Veronikou Remišovou ako političkou strany OĽaNO, ani mnou ako nezávislým kandidátom,“ povedal Mikloško. Ako ďalej uviedol, 13. decembra vyjadrilo jeho kandidatúre podporu Predsedníctvo a Ústredie Zväzu kresťanských seniorov na Slovensku, za čo im vyjadruje vďaku.

Tohtoročné prezidentské voľby by sa mali uskutočniť pravdepodobne v marci. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Spomedzi doteraz známych kandidátov má podporu strán SaS a Spolu vedec Róbert Mistrík, Sme rodina postavila do súboja Milana Krajniaka, o post má záujem aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba.

Spomedzi koaličných strán je známy iba kandidát Mosta-Híd Béla Bugár. Kandidáti Smeru či SNS zatiaľ oficiálne známi nie sú. Pri Smere sa však spomína eurokomisár Maroš Šefčovič.

Kandidovať sa chystajú aj advokátka Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), sudca Štefan Harabin, občiansky kandidát Radovan Znášik, analytici Juraj Zábojník a Eduard Chmelár, Róbert Švec zo Slovenského hnutia obrody aj podnikateľka Bohumila Tauchmanová.

Fegyveres sa vzdal

Kandidatúru ohlásila riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová. Pôvodne bol medzi možnými kandidátmi i svedok únosu Michala Kováča ml. Oskar Fegyveres, ktorý sa však v novembri vzdal v prospech Mikloška.

Podľa Ústavy SR kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do NR SR, a to na základe petície podpísanej najmenej 15-tisíc občanmi.

Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi NR SR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb a ten následne do siedmich dní preskúma, či spĺňajú zákonné požiadavky. Súčasťou návrhu na kandidáta na hlavu štátu musí byť aj vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a spĺňa podmienky na zvolenie za prezidenta.

Voľby prezidenta SR vyhlasuje predseda Národnej rady SR najneskôr 55 dní pred dňom ich konania. Prezidenta SR volia občania SR v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť majú, ak najneskôr v deň konania volieb dovŕšia minimálne 18 rokov. Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady SR, občana SR s trvalým pobytom na jej území a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov.