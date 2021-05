Mikula sa s Popradčanmi prebojoval až do finále play-off, tím tak bude trénovať ešte jednu sezónu

Peter Mikula v sezóne 2020/2021 priviedol hráčov Popradu až do finále hokejovej extraligy a vedenie „kamzíkov“ sa mu za odvedenú prácu odvďačilo predĺžením zmluvy. Ako informuje oficiálny web HK Poprad, dohoda znie na nasledujúci ročník.

Boj o titul bude pokračovať

Šesťdesiatšesťročný Peter Mikula prišiel do Popradu v októbri 2019, predtým na Slovensku viedol Zvolen či Žilinu, v zahraničí pracoval v Poľsku a Rumunsku.

„Som vďačný, že som mohol trénovať Poprad aj minulú sezónu. Moje vízie a ciele sú vysoké a teraz sme od ich naplnenia boli iba krôčik. Nemenia sa ani do novej sezóny. O titul sa pokúsime zabojovať aj ďalší rok. Samozrejme, že to nemusí vyjsť, ale ideme do sezóny s vysokými cieľmi. Ja s mojimi hráčmi nechceme odohrať ročník iba na nejakom stupni. Máme vízie a pokúsime sa skončiť čo najvyššie,“ povedal kouč Mikula. Zloženie jeho realizačného tímu je ešte v štádiu riešenia.

Tím splnil ciele len čiastočne

Podľa prezidenta popradského klubu Ľudovíta Jurinyiho sa v uplynulej sezóne podarilo tímu spod Tatier splniť ciele len čiastočne.

„Hrali sme finále. Patrí sa, aby sme predĺžili zmluvu s hlavným trénerom. Verím, že nám to bude fungovať v ďalšej sezóne, aj keď niektoré veci budeme musieť lepšie vyladiť,“ poznamenal Jurinyi.

Popradčania sa vo finále play-off najvyššej domácej hokejovej súťaže predstavili v tejto sezóne tretíkrát v histórii klubu, na premiérový titul však stále čakajú. V tomto ročníku bol nad ich sily Zvolen, ktorému v záverečnej sérii podľahli 1:4 na zápasy.