Mikulca chcú opäť odvolávať. Hnutie Republika trvá na tom, aby bol „nečinný babrák“ konečne vymenený

Hnutie Republika tento týždeň osloví opozičné strany so žiadosťou o zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rasy SR s cieľom odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Ako dôvod na jeho odvolanie uvádza nezvládnutie imigračnej krízy.

Ďalší pokus je podľa hnutia nutný

Podľa hnutia minister Mikulec nevie zastaviť prúd nelegálnych migrantov na Slovensko.

„Je to časovaná bomba, ktorá nám môže veľmi skoro nebezpečne vybuchnúť do tváre. Nikto zo zodpovedných však nič nerobí,“ povedal predseda Republiky Milan Uhrík, ktorý predpokladá, že opoziční partneri zvolanie takejto schôdze bez zaváhania podporia. Uvedomuje si, že pokusov o odvolanie Mikulca už bolo mnoho, no minister podľa neho musí odísť zo svojej stoličky.

„Možno si poviete, že ‚zase ho idete odvolávať? Veď to je už trápne.‘ Áno, je to trápne. Ale je to trápne pre vládu, že tam takéhoto babráka drží, a nie pre opozíciu, ktorá trvá na tom, aby sa problémy na Slovensku riešili a aby bol tento nečinný babrák konečne vymenený,“ vyhlásil Uhrík. Podľa jeho slov je len otázkou času, „kedy títo nelegálni imigranti niekoho okradnú, znásilnia alebo zabijú.“

O azyl na Slovensku vraj nežiadajú

Ministerstvo vnútra SR na kritiku zo strany hnutia Republika koncom októbra reagovalo, že poslanci za Republiku nemajú o téme migrácie ani elementárne znalosti a zámerne a manipulatívne využívajú svoje fabulácie na zastrašovanie verejnosti. Rezort podčiarkol, že neeviduje žiadne narúšanie verejného poriadku zo strany migrantov.

„Migrantov zo Sýrie a Afganistanu nesmieme zaisťovať proti ich vôli kvôli ľudským právam a európskej legislatíve. Tých je prevažná väčšina a sú nevyhostiteľní, lebo v krajinách ich pôvodu je vojna,“ informoval rezort vnútra.

Slovensko ich zaisťuje len na krátky čas pre evidenciu v systémoch cudzineckej polície a na odobratie biometrie. Ak už raz boli evidovaní a majú potvrdenie, môžu sa voľne pohybovať. Sú informovaní aj v arabčine a v angličtine, no chcú sa čo najskôr dostať preč, väčšinou do Nemecka za príbuznými a známymi.

Rezort vnútra podčiarkol, že o azyl u nás nežiadajú a svoje kroky pokladá za dostatočné. Na Slovensku zachytili od 29. septembra do 31. októbra celkovo 2 675 nelegálnych migrantov a 45 prevádzačov.